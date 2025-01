ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Safran auf 'Buy' - Ziel hoch auf 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 230 auf 260 Euro angehoben. Analystin Chloe Lemarie begründete dies im Anschluss an den Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers mit dem Kursrückgang in den vergangenen Monaten und einem starken Gewinnwachstum bis 2028. Dies rechtfertige eine höhere Bewertung, schrieb sie in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./ajx/he/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 12:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 12:29 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------