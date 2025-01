Daimler-Truck-Absatz sinkt wie erwartet - Einbruch in Europa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im vergangenen Jahr bei schwacher Konjunktur deutliche Absatzeinbußen erlitten.

Weltweit verkaufte der Dax-Konzern mit gut 460.000 Nutzfahrzeugen zwölf Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Europa und Asien sackten die Verkäufe um ein Fünftel ab, während der Absatz am US-Markt nur leicht unter Vorjahr blieb. Daimler hat damit das untere Ende seiner Prognosespanne für den Absatz 2024 gerade so eingehalten.

Elektro-Lastwagen blieben mit rund 4000 verkauften Fahrzeugen ein sehr kleines Segment, das waren aber immerhin um 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Von Amazon konnte Daimler in dieser Woche einen Großauftrag über 200 vollelektrische Lkw der Marke eActros einheimsen.

