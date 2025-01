EQS-News: Global Uranium veröffentlicht Update über das Unternehmen

EQS-News: Global Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

14.01.2025 / 14:00 CET/CEST

Der Fortschritt bei den Projekten in Athabasca Basin und Wyoming macht den Weg für die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 frei

14. Januar 2025

Calgary, Alberta — Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, eine Zusammenfassung über seine erfolgreichen Aktivitäten im Jahr 2024 und einen Ausblick auf die Explorationsaktivitäten für 2025 vorzulegen. Das Unternehmen hat Fortschritte bei seiner Vorzeige-Projektoption Northwest Athabasca („NWA-Projekt”) in Saskatchewan und seinen Uranexplorationsprojekten in Wyoming erzielt, so dass es für ein aktives und ergebnisorientiertes Jahr 2025 gut aufgestellt ist.

In Saskatchewan wurde eine Serie kritischer Umweltinitiativen beim NWA-Projekt abgeschlossen (siehe Pressebericht vom 26. November 2024). In Verbindung mit dem Verfahren für die Bohrgenehmigungen wurde ein Sanierungsprogramm, einschließlich der Durchführung von Bodenproben zur Bestätigung einer erfolgreichen Erholung des Standorts (siehe Pressebericht vom 26. November 2024) fertiggestellt. Außerdem ist das NWA-Projekt in die Zulassungsphase „Duty to Consult” (Pflicht zur Konsultation) eingetreten, wobei das Unternehmen weiterhin mit den örtlichen Rechteinhabern zusammenarbeitet, um das Zulassungsverfahren effizient voranzutreiben.

In Wyoming hat das Unternehmen eine einleitende bodenbasierte radiometrische Vermessung und ein Programm mit Drohnenaufzeichnungen für zahlreiche Claim-Blöcke, einschließlich der Airline #2- und Big Bend-Projekte (siehe Pressebericht vom 19. November 2024) abgeschlossen. Diese Untersuchungen, welche die Erhebung von radiometrischen Daten und die Erstellung hochauflösender Drohnenbilder und digitaler Höhenmodelle beinhalteten, stellen wichtige Meilensteine für Fortschritte bei den Explorationszielen in der Region dar. All diese Daten werden dazu beitragen, Anomalien und strukturelle Merkmale zu ermitteln, die auf eine Uranmineralisierung hindeuten können. Um seine Explorationsstrategie voranzutreiben, hat das Unternehmen die Dienste von Big Rock Geoscience („BRG”), einer führenden geologischen Consulting-Gruppe mit Sitz in Minnesota, in Anspruch genommen. BRG wurde damit beauftragt, historische Daten zusammenzutragen, detaillierte Desktop-Studien durchzuführen und die Identifizierung der Zielgebiete für beide Wyoming-Projekte zu verbessern (siehe Pressebericht vom 3. Dezember 2024).

Was die Zukunft angeht, so bereitet sich das Unternehmen auf eine aktive Explorationssaison für 2025 vor, wobei Programme für das gesamte Projekt-Portfolio geplant sind. Beim NWA-Projekt beabsichtigt das Unternehmen, bis zum Erhalt der Explorationsgenehmigungen ein Winterbohrprogramm einzuleiten, das sich auf Bereiche mit hoher Priorität konzentrieren wird, die durch historische gravimetrische und elektromagnetische Untersuchungen ermittelt werden. Das anfängliche Programm soll Diamantbohrungen von bis zu 3.000 Metern beinhalten, wobei der Schwerpunkt auf Tests von Bereichen mit einer Fortsetzung bekannter uranhaltiger Strukturen und der Identifizierung neuer mineralisierter Bereiche liegt. Es wird erwartet, dass auf der Grundlage der Ergebnisse aus diesem Programm entsprechende Explorationspläne erstellt werden können, die im Sommer 2025 beginnen sollen. In Wyoming beabsichtigt das Unternehmen, die Ergebnisse seiner radiometrischen und Drohnen-Untersuchungen mit den historischen Explorationsdaten zu kombinieren, um prioritäre Zielgebiete und potenzielle Bohrprogramme zu ermitteln. Der Schwerpunkt wird weiterhin darauf liegen, ‚Roll Front’-Uranzielgebiete durch zusätzliche bodenbasierte geophysische Untersuchungen genauer festzulegen. Dies schließt die mögliche Durchführung von magnetischen Messungen und passiven seismischen Programmen ein.

Zur Finanzierung seiner Explorationsaktivitäten und der geplanten Explorationsprogramme hat das Unternehmen 2024 neben anderen Initiativen zur Unternehmensentwicklung mehrere Finanzierungen abgeschlossen. Zuletzt hat das Unternehmen am 30. Dezember 2024 im Rahmen einer Vereinbarung mit Wealth Creation Preservation & Donation Inc. Mittel in Höhe von 1.000.000 C$ durch „Charity Flow-Through im Rahmen einer Privatplatzierung” aufgebracht, gemäß welcher das Unternehmen 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens („Aktien”) emittiert, die als „Flow Through-Aktien” gemäß der Bedeutung des kanadischen Income Tax Act gelten („Flow Through-Aktien”) (siehe Pressebericht vom 30. Dezember 2024). Das Unternehmen hat am 23. Dezember 2024 eine zusätzliche „Flow Through”-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von ca. 2.450.000 C$ vorgenommen. Dabei emittierte es 3.266.666 Einheiten, wobei jede Einheit aus einer als Flow Through-Aktie qualifizierten Aktie und einer Hälfte eines Non-Flow Through-Optionsscheins besteht. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber, bis zum 22. Dezember 2026 eine Non-Flow Through-Aktie zu einem Preis von 0,95 $ zu erwerben (siehe Pressebericht vom 17. Dezember 2024). Im Oktober brachte das Unternehmen zusätzliche Mittel in Höhe von 2.190.000 C$ durch die Ausgabe von 4.285.714 Non-Flow Through-Einheiten auf. Jede Einheit bestand aus einer Non-Flow Through-Aktie und einem Non-Flow Through-Optionsschein, der bis zum 11. Oktober 2026 zu einem Preis von 0,45 $ ausgeübt werden kann. Hinzu kamen 1.725.000 Flow-Through-Einheiten, die jeweils aus einer als Flow-Through-Aktie qualifizierten Aktie und einem Non-Flow Through-Optionsschein bestehen, der zu einem Preis von 0,45 $ bis zum 11. Oktober 2026 ausgeübt werden kann (siehe Pressebericht vom 11. Oktober 2024).

„2024 war ein Schlüsseljahr für Global Uranium mit bedeutenden Fortschritten bei den Northwest Athabasca- und Wyoming-Projekten,” erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Durch den Abschluss der Umweltsanierung sowie der radiometrischen und Drohnen-Untersuchungen und durch die anhaltenden Aktivitäten zum Erhalt der Bohrgenehmigung gibt es ein starkes Fundament für weitere Fortschritte. Zu Beginn des Jahres 2025 freuen wir uns auf das Voranschreiten beim Explorationsprogramm, einschließlich der Bohraktivitäten beim NWA-Projekt und in Wyoming, um den vollständigen Wert dieser Liegenschaften zu erschließen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Erzielung von Ergebnissen durch eine konsequente, datengetriebene Exploration in Zusammenarbeit mit unseren Partnern.”

Qualifizierte Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration für das Unternehmen und eine qualifizierte Person (gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101 – Standards für die Offenlegung bei Bergbauprojekten), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Daten geprüft und genehmigt.



Qualitätssicherung und Kontrolle

Eine Darlegung der Qualitätssicherungs-/-kontrollverfahren sowie der Prozesse und Verfahren zur Datenüberprüfung beim NWA-Projekt finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24’00” N, Longitude 109°54’00” W”, vom 27. Juni 2024, der unter dem Unternehmensprofil bei www.sedarplus.ca verfügbar ist.



Für die Geschäftsführung

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie „könnte”, „beabsichtigt”, „erwartet”, „glaubt”, „wird”, „prognostiziert”, „geschätzt” und vergleichbare Ausdrücke sowie Aussagen zu Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Information kennzeichnen und beruht auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens über das Ergebnis oder den Zeitpunkt solcher künftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Duty to Consult-Phase des Genehmigungsverfahren und anhaltende Explorationsaktivitäten beim Wyoming-Projekt des Unternehmens beziehen.

Obwohl diese Aussagen auf angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration beim Projekt nicht fortgesetzt wird, sei es infolge eines Mangels an finanziellen Mitteln oder aufgrund der Tatsache, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden, durch eine Entscheidung im Ermessen der Leitung des Joint Ventures oder auf andere Weise; das Risiko, dass das Unternehmen die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortsetzt, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn das Unternehmen sie fortsetzt, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken in Zusammenhang mit Joint Ventures und andere Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dass dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten die Investoren kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Die voranstehenden Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

14.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

