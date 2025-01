Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Südzucker, Traton, CTS Eventim, Beiersdorf, VW, Edison International, Allstate, Capital One Financial, Shake Shak, KB Home, AEHR Testsystems und Nvidia.

Wilde Bewegungen an den Aktienmärkten haben den Jahresbeginn alles andere als einfach gestaltet. Trotzdem schafft es der Dax, die 20.000-Punkte-Marke zu verteidigen.

Heute gab es weitere Auslieferungszahlen bei den Fahrzeugherstellern. Martin nimmt die Entwicklungen bei Traton und VW unter die Lupe.

Die Aktie von CTS Eventim findet sich heute immer wieder an der Spitze des MDax. Martin und Julian sind immer wieder auf die gute fundamentale Ausgangslage eingegangen. Nun gesellt sich auch ein namhafter Analyst dazu und sorgt für Auftrieb im Kurs. Wie weit kann der Kurs nun ansteigen?

Die Bewegungen bei Nvidia sind in letzter Zeit noch dynamischer als am Gesamtmarkt. Erst 20 Prozent raus, dann direkt 16 Prozent runter - und das in 16 Handelstagen. Zudem brodelt hier die Gerüchteküche ...