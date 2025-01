ROUNDUP: Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge - Nordamerika fast stabil

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft. Der Absatz ging weltweit um 12 Prozent auf 460.409 Fahrzeuge zurück, wie das Dax -Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.

Am schlechtesten lief es für die Schwaben in den seit geraumer Zeit schwächelnden Lkw-Märkten Europa und Asien, wo die Verkäufe jeweils um rund ein Fünftel einbrachen. In Nordamerika, der für Daimler Truck profitabelsten Region, ging der Lkw-Absatz hingegen nur um 2 Prozent zurück.

Bei Bussen konnte das Unternehmen weltweit gar ein leichtes Verkaufsplus erzielen. Beim Verkauf von batterieelektrischen Fahrzeugen verzeichnete der Konzern ein Plus von 17 Prozent auf 4.035 Fahrzeuge.

Am Morgen war zudem der Abschluss eines neuen Deals verkündet worden: Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei Daimler Truck.