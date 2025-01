Warenprüfkonzerne SGS und Bureau Veritas arbeiten an möglicher Fusion

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Warenprüfkonzern SGS verhandelt mit dem französischen Rivalen Bureau Veritas über einen möglichen Zusammenschluss.

Dies teilte SGS am Mittwoch mit und reagierte damit auf entsprechende Medienberichte. Es bestehe allerdings keine Gewissheit, dass die Gespräche zu einer Transaktion oder einer anderen Vereinbarung führen, hieß es. Weitere Angaben wollte SGS vorerst nicht machen. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" hatte am Vorabend berichtet, dass SGS und Bureau Veritas an letzten Einzelheiten eines Deals arbeiteten, der in den in nächsten Wochen angekündigt werden könnte. SGS kommt LSEG-Daten zufolge gegenwärtig auf einen Börsenwert von rund 17 Milliarden Franken, Bureau Veritas auf rund 13 Milliarden Euro.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)