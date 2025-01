Dow Jones Industrial Average® - Dekadenzyklus: 5er-Jahr der beste Teilabschnitt

In unseren Analysen legen wir ein besonderes Augenmerk auf zyklische Aspekte. Besonders den Dekaden- und den US-Präsidentschaftszyklus haben wir dabei im Blick. Konstellationen, in denen die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen, finden wir extrem spannend. Schließlich sorgt die „saisonale Schnittmenge“ zwischen beiden Einflussgrößen quasi für doppelten zyklischen Rückenwind. 2025 ist – gemäß US-Präsidentschaftszyklus – ein Nachwahljahr. Gleichzeitig handelt es sich logischerweise um ein sog. „5er-Jahr“. Letzteres stellt den besten Teilabschnitt innerhalb des Dekadenzyklus dar. Wie stark der zyklische Rückenwind ausfällt, unterstreicht die nebenstehende Grafik. So musste der Dow Jones® in keinem Monat des 5er-Jahres im Durchschnitt Kursverluste hinnehmen. Weniger idealtypisch verläuft im Gegensatz dazu das typische US-Nachwahljahr. Regelmäßig starten die amerikanischen Standardwerte holprig in das Jahr nach der US-Präsidentenwahl – z. B. liegt die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen im Januar und Februar des US-Nachwahljahres unter der 50%-Schwelle. Im weiteren Jahresverlauf sticht die Phase August bis Oktober hervor, die im historischen Durchschnitt über alle Jahre seit 1900 jeweils negative Renditen hervorbrachte (Fortsetzung siehe unten).

Dow Jones Industrial Average® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

