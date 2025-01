AKTIE IM FOKUS: Lebenszeichen für Intel dank vager Übernahmegerüchte

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Hohe Kursgewinne für Intel haben den Papieren des angeschlagenen Chipherstellers am Freitag wieder etwas Leben eingeflößt. Am Markt machten erneut vage Übernahmespekulationen die Runde. Börsianer verwiesen auf einen Artikel auf einer Branchenwebseite. Mit einem Zuwachs von 8,8 Prozent führten Intel den Nasdaq 100-Index an. Sie kosten nun wieder so viel wie zuletzt Anfang Dezember.

Für die leidgeprüften Intel-Anleger ist das aber nichts weiter als ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein im Jahr 2024 stand für die Anteile ein Minus von 60 Prozent zu Buche. Das Chip-Urgestein musste Anfang November seinen Platz im US-Leitindex Dow Jones Industrial räumen. Anfang Dezember trat dann Unternehmenschef Pat Gelsinger überraschend zurück.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen und steht im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren stärker unter Druck. Im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte inzwischen Nvidia eine Spitzenposition - und verdrängte Intel aus dem Dow. Der Nvidia-Aktienkurs legte im vergangenen Jahr um 171 Prozent zu. Am Freitag gewannen Nvidia an der Dow-Spitze 3,4 Prozent./ajx/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------