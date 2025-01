Condor rechnet bald wieder mit Zubringerdienst der Lufthansa

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Ferienflieger Condor rechnet bereits in wenigen Wochen wieder mit günstigeren Konditionen, wenn seine Passagiere Zubringerflügen der Lufthansa nutzen wollen. Die Europäische Union werde die Lufthansa anweisen, Condor-Passagiere wieder zu den früheren Bedingungen an das Drehkreuz Frankfurt zu bringen, sagt der Chef des Ferienfliegers, Peter Gerber. Die EU-Wettbewerbshüter haben einen entsprechenden Schritt in dieser Woche angekündigt. In vergleichbaren Fällen habe es bis zur Umsetzung vier bis sechs Wochen gedauert, meinte Gerber.

Lufthansa hatte die Sonderkonditionen für die Condor-Gäste im Dezember 2024 beendet. Hintergrund ist eine kartellrechtliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Airlines in Deutschland, die in der Hauptsache vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf noch nicht entschieden ist. Der Bundesgerichtshof hat aber festgestellt, dass Lufthansa den bereits 2020 gekündigten Vertrag beenden darf, bevor ein rechtskräftiges Urteil gefällt ist.

EU fürchtet Verdrängung

Die EU hat nun schwerwiegende Bedenken geäußert, dass sich der Wettbewerb über dem Nordatlantik für die Kunden verschlechtern könnte, wenn Condor nicht mehr im gewohnten Maße auf die Lufthansa-Zubringer zurückgreifen kann. Condor könnte vom Markt verdrängt werden, schrieben die EU-Beamten. Seit August 2024 führt die Kommission ein Kartellverfahren gegen Lufthansa und ihre Partner United und Air Canada, die seit Jahren im Gemeinschaftsunternehmen A++ Preise und Angebot für Flüge nach Nordamerika legal absprechen. Der Lufthansa-Konzern will sich dazu in einer Anhörung noch äußern.

Condor kann derzeit für ihre Umsteiger Plätze in Lufthansa-Maschinen nur zu weit ungünstigeren Bedingungen buchen als zuvor. Hauptproblem ist der Airline zufolge die geringere Verfügbarkeit von Plätzen. Laut Gerber habe man im Augenblick nur rund 20 Prozent des früheren Volumens. Für die Kunden ändere sich aber nichts. Sie seien auch weiterhin etwa bei verpassten Umstiegen im vollen Umfang abgesichert.

Metropolen statt Strand

Für das Sommergeschäft hat Condor in Reaktion auf die geringere Zubringerleistung bereits einige Verbindungen nach Nordamerika gestrichen und eigene Zubringerflüge zu anderen deutschen und europäischen Großstädten verstärkt ins Programm genommen. Dafür habe man auf Wachstum zu touristischen Zielen in Europa verzichtet, erklärt Gerber. Die Fernflüge der einstigen Lufthansa-Tochter gehen nun häufiger nach Panama, Südafrika und Thailand./ceb/DP/stw