Parteien bei Finanzierung der Rente ideenlos

Die Dresdner Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz und Marcel Thum sehen die Parteien beim Thema Rente ideenlos. Deren Versprechen ließen nicht erkennen, wie die Rente finanziert werden soll, lautet das Fazit der Forscher vom Ifo-Institut. "Alle größeren Parteien sind offensichtlich darum bemüht, mögliche Belastungen für die Rentnerinnen und Rentner zu vermeiden und stattdessen die Last auf die aktuellen und kommenden Beitragszahler zu verlegen."

Vorschlag: Rentenbeginn an Lebenserwartung anpassen

In einem Aufsatz mit dem Titel "Zeitbombe Rentenversicherung - doch durchgreifende Reformen sind nicht in Sicht" gehen Ragnitz und sein Kollege Konzepten der Parteien nach. Als langfristig wirksamen Weg zur Stabilisierung schlagen sie vor, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. So ließe sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Empfängern der Rente angesichts der demografischen Schieflage annähernd stabil halten.

Rente künftig an Inflationsentwicklung koppeln

Zudem empfehlen die Autoren, die Renten künftig lediglich an die Inflationsentwicklung anzugleichen, statt an die Zuwachsrate der Nettolöhne. "Sowohl die Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung als auch die Inflationsindexierung der Renten, sind Regelungen, die in anderen europäischen Ländern bereits erfolgreich eingeführt wurden. In Deutschland traut sich aktuell keine der großen Parteien an eine solche Reform heran", betonte Thum.

Nach Angaben der Ifo-Wissenschaftler lagen 2023 die Gesamtkosten der Alterssicherung bei 429 Milliarden Euro und damit bei rund 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Bis 2038 würden die Ausgaben zur gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber dem aktuellen Wert um mehr als 75 Prozent steigen, während die beitragspflichtigen Einkommen lediglich um 50 Prozent zunehmen, hieß es.