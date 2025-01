IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune erhält Zusage für eine Kreditfazilität von bis zu 20 Mio. US$ (28,6 Mio. CAD) zur Unterstützung seines Wachstums

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune erhält Zusage für eine Kreditfazilität von bis zu 20 Mio. US$ (28,6 Mio. CAD) zur Unterstützung seines Wachstums

VANCOUVER, British Columbia - 21. Januar 2025 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Darlehensbeziehung mit Sygnum, einer globalen Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, eingegangen ist. Neptune wurde eine Kreditfazilität von bis zu 20 Millionen US$ zugesagt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die Expansion und den Kauf von Bitcoin und anderen Krypto-Vermögenswerten sowie für strategische Investitionen zu verwenden. Das Darlehen wird durch die Bitcoin-Bestände des Unternehmens besichert.

Wir freuen uns ungemein, dass wir uns dieses Wachstumskapital durch unsere Zusammenarbeit mit der Sygnum Bank sichern konnten. Das Darlehen ist so strukturiert, dass es uns viel Flexibilität bietet und zugleich den Schutz der Bitcoin-Sicherheiten durch das Schweizer Bankwesen gewährleistet. In dieser entscheidenden Phase unserer Entwicklung ermöglichen uns die 20 Millionen US$, unser Portfolio an digitalen Vermögenswerten zu erweitern, strategische Investitionen zu tätigen und unsere Bilanz zu stärken - ohne dass eine Verwässerung durch die Ausgabe von Aktien erforderlich ist, freut sich Cale Moodie, CEO von Neptune.

Wir sind begeistert, Neptune bei der Erweiterung seines breit gefächerten Portfolios an digitalen Vermögenswerten zu unterstützen, so Benedikt Koedel, Head of Credit and Lending bei der Sygnum Bank. Mit dieser Zusammenarbeit fördern wir das Wachstum des Krypto-Ökosystems in einem sicheren und regulierten Umfeld.

Nähere Informationen über Neptune Digital Assets erhalten Sie unter: www.neptunedigitalassets.com

Über Sygnum

Sygnum ist eine globale Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, die auf Schweizer und singapurischem Erbe gründet. Sygnum ermöglicht professionellen und institutionellen Anlegern, Banken, Unternehmen und Stiftungen im Bereich der Digital-Ledger-Technologie (DLT), vertrauensvoll in digitale Vermögenswerte zu investieren. Möglich gemacht wird dies durch Sicherheitsmaßnahmen auf institutionellem Niveau, fachkundigen persönlichen Service und ein Portfolio an regulierten Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, Vermögensverwaltung, Tokenisierung und B2B-Dienstleistungen. In der Schweiz verfügt Sygnum über eine Banklizenz und in Singapur über CMS- und Major Payment Institution-Lizenzen. Auch die etablierten globalen Finanzzentren Abu Dhabi und Luxemburg dienen als Rechtsgrundlage für die Gruppe, die überdies in Liechtenstein registriert ist. Das auf Kryptowährungen spezialisierte Team von Sygnum, das sich aus Fachleuten aus den Bereichen Bankwesen, Investment und Technologie für digitale Vermögenswerte zusammensetzt, baut eine vertrauenswürdige Schnittstelle zwischen der traditionellen Wirtschaft und der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte auf, die sie Future Finance nennen. Erfahren Sie mehr unter www.sygnum.com oder auf X (@Sygnumofficial) und LinkedIn (@Sygnumofficial).

Medienkontakt: media@sygnum.com, Sygnum Bank AG, Uetlibergstrasse 134a, 8045 Zürich, Schweiz

Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss von Sygnum hier.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

FÜR DAS BOARD

Cale Moodie, President und CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Abschlussprüfer, die die verbleibenden Prüfungspunkte in Bezug auf die jährlichen Einreichungen abschließen; die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78146

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78146&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64073L1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.