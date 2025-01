Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht.

Heute geht es um ein führendes KI-Unternehmen in der Präzisionsmedizin, Tempus AI. Es nutzt modernste KI-Technologie, um riesige Mengen klinischer, bildgebender und molekularer Daten zu analysieren und auszuwerten. Tempus ist heute besonders in die Schlagzeilen geraten, denn Nancy Pelosi, die von vielen Tradern als Ideengeber für neue Investments genutzt wird, hat einen Kauf über ca. 100.000 USD in dieser Aktie veröffentlicht.

Martin nimmt das Unternehmen unter die Lupe und schätzt Chancen und Risiken ab, um zu entscheiden ob und zu welchem Preis er eine Position kaufen würde.