IRW-News: ACCESS Newswire: Erneute Öffnung des Digital Asset Innovation Fund durch Glenmorgan Investments

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 22. Januar 2025 / Glenmorgan Investments Limited, ein führender Anbieter preisgekrönter Fondsmanagement-Services seit 1999, gab die erneute Öffnung des außerordentlich gefragten Digital Asset Innovation Fund für neue Anleger bekannt. Der Fonds, der aufgrund einer beispiellosen Nachfrage im März 2024 zunächst nach oben begrenzt wurde, wird nunmehr seine Obergrenze von ursprünglich 500 Millionen $ auf 1 Milliarde $ erhöhen, nachdem er signifikante Performance-Meilensteine erzielte und die aufsichtsrechtlichen Bedingungen im Bereich digitaler Assets inzwischen klarer sind.

Der Digital Asset Innovation Fund, der im Jahr 2018 aufgelegt wurde, liefert außergewöhnliche Renditen und erzielte 2024 und in das Jahr 2025 hinein eine rekordverdächtige Performance. Der Fonds konzentriert sich auf wachstumsstarke Chancen im Bereich digitaler Assets, einschließlich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Aufgrund des wachsenden Interesses seitens privater wie auch institutioneller Investoren wurde der Fonds im März 2024 nach oben begrenzt mit dem Ziel, die Liquidität zu steuern und seinen weiteren Erfolg sicherzustellen, da die digitalen Assets infolge des zunehmenden Medieninteresses und von ETF-Zulassungen hohe Mittelzuflüsse verzeichneten.

Wir freuen uns sehr, den Digital Asset Innovation Fund zu diesem entscheidenden Zeitpunkt für neue Investoren wieder zu öffnen, sagte Herr Sam Hargate, Chief Financial Officer von Glenmorgan Investments. Seit seiner Auflage liefert der Fonds herausragende Renditen, und wir sind davon überzeugt, dass die derzeitigen Marktbedingungen - gekoppelt mit dem Abschluss der US-Wahlen und der zu erwartenden aufsichtsrechtlichen Klarheit - für die Erweiterung unserer Kapazität ideal sind. Unsere Entscheidung, die Obergrenze heraufzusetzen, trägt unserem Bestreben Rechnung, sowohl bestehenden als auch neuen Kunden Zugang zu einem dynamischen und hochleistungsfähigen Investmentvehikel zu verschaffen.

Die erneute Öffnung des Fonds folgt auf bedeutende Veränderungen auf dem Markt für digitale Assets, die bei institutionellen Investoren zunehmend beliebter sind, was durch die Ergebnisse der US-Wahlen und einen sich weiterentwickelnden Rechtsrahmen für digitale Assets unterstützt wird. Mit der wachsenden institutionellen Beteiligung und der erwarteten Beaufsichtigung durch die aufsichtsrechtlichen Behörden sieht Glenmorgan Investments eine Chance, seine Expertise bei der Verwaltung privater Fonds mit einem Fokus auf alternative Vermögenswerte zu nutzen.

Für Anleger im Bereich digitaler Assets ist dies ein einzigartiger Zeitpunkt, und Glenmorgan ist gut aufgestellt, um seine Kunden bei der Ausschöpfung des enormen Potenzials dieses Sektors zu unterstützen, erklärte Herr Sam Hargate. Unser Fokus lag stets auf dem Risikomanagement bei gleichzeitiger Erzielung außergewöhnlicher Renditen, und wir sind nach wie vor bestrebt, bei Transparenz und Compliance allerhöchste Standards einzuhalten.

Der Digital Asset Innovation Fund trug entscheidend dazu bei, den Investoren Zugang zu einer der am schnellsten wachsenden und disruptivsten Anlageklassen der modernen Zeit zu verschaffen. Mit seinen rekordverdächtigen Renditen und seiner nachweislich herausragenden Erfolgsbilanz steht Glenmorgan Investments weiter an der Spitze, wenn es um innovative Lösungen für private und institutionelle Investoren gleichermaßen geht.

Glenmorgan Investments Limited wurde im Jahr 1999 gegründet und ist ein weltweit anerkannter Anbieter preisgekrönter Fondsmanagement-Services. Mit einer starken Präsenz in London, auf der Isle of Man und in Australien spezialisiert sich Glenmorgan auf das Management privater Fonds für private und institutionelle Kunden im Vereinigten Königreich, in Europa und dem Rest der Welt. Das Unternehmen, das auf wachstumsstarke alternative Anlageklassen konzentriert ist, bietet ein umfassendes Spektrum von Investmentmöglichkeiten mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Lieferung außergewöhnlicher Renditen auf unterschiedlichen alternativen Märkten.

