Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Rückgänge aber in Grenzen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel um 21 Cent auf 79,07 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI wurden zuletzt 75,48 Dollar gezahlt. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag.

Seit fünf Handelstagen geht es mit den Ölpreisen inzwischen nach unten. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa drei Dollar verbilligt. Zuletzt hat am Ölmarkt die Sorge über die Folgen neuer Zölle durch die US-Regierung belastet. Wie schon im Wahlkampf droht Trump seit seiner Amtseinführung weiterhin mit Importzöllen auf Waren aus anderen Ländern. Zunächst richteten sich diese Drohungen gegen Kanada und Mexiko, nun aber auch gegen die Europäische Union und gegen China.

Außerdem hatte Trump bei der Amtseinführung deutlich gemacht, dass die USA die Förderung von Rohöl deutlich ankurbeln will. So hat er Regelungen aufgehoben, die Bohrungen in den meisten Küstengewässern der Vereinigten Staaten effektiv verhinderten./jkr/jha/