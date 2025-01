ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma auf 42 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 47 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Olivia Townsend sprach in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion von schwachen Quartalsergebnissen. Sie rechnet mit einer entsprechenden Kursreaktion, zumal auch die Signale für 2025 mau ausfielen. Der Konsens dürfte deutlich sinken./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 00:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 00:18 / GMT

