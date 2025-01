WDH: Türkische Notenbank senkt Leitzins zum zweiten Mal in Folge

(Überflüssiges Wort in Überschrift entfernt)

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Zentralbank hat ihre Zinsen zum zweiten Mal in Folge gesenkt. Der Leitzins werde um 2,5 Prozentpunkte auf 45,0 Prozent reduziert, wie die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Ankara mitteilte. Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Bereits im Dezember hatte sie die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte reduziert.

Im Dezember war die Jahresinflationsrate auf 44,4 Prozent gefallen. Die Notenbank will bis zum Jahresende die Rate auf 21 Prozent reduzieren. Im Jahr 2022 war die Inflation noch bis auf 85 Prozent gestiegen. Eine Reihe von Leitzinserhöhungen trugen danach zu einem Rückgang der Inflation bei. Die letzte Zinserhöhung erfolgte im März 2024 auf dann 50,0 Prozent.

Die Notenbank will mit den Zinssenkungen das Wirtschaftswachstum unterstützen. Allerdings soll auch verhindert werden, dass die Inflationserwartungen der Unternehmen und Haushalte weiter steigen. Diese sind höher als die Zentralbankprognosen. Die Notenbank bezeichnete die Erwartungen bereits als Risiko für den Disinflationsprozess.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den geldpolitischen Kurs der Notenbank zuletzt nicht kritisiert, obwohl er sich früher immer gegen hohe Zinsen ausgesprochen hatte. Einige Experten fürchten jedoch, dass Erdogan wieder zu seiner früheren Politik zurückkehren könnte./jsl/mis