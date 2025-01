EQS-News: P&P Group startet mit dem Bau von über 100 Wohnungen durch Re-Development in Top-Innenstadt-Lage von Nürnberg - Umwandlung von Büro in Wohnraum

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Nürnberg/Fürth, 27.01.2025 – Ein bisheriges Bürogebäude in der Nürnberger Innenstadt wird von dem Projektentwickler P&P Group in diesem Jahr in Wohnraum umgewandelt. Es entstehen in der Steinbühler Straße 4-6 bis Ende des Jahres 112 Einheiten, davon 80 Apartments von etwa 21 bis zu 28 Quadratmetern und 32 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und 40 bis 115 Quadratmetern. Insgesamt wird eine Wohnfläche von über 4.000 Quadratmetern errichtet. Der vorherigen Nutzung verdankt die Immobilie auch eine Tiefgarage mit insgesamt 37 Stellplätzen, was in dieser Lage auch als ganz besonderes Qualitätsmerkmal zu bezeichnen ist. Ab Februar können sowohl Kapitalanleger als auch Eigennutzer Einheiten erwerben. Ende 2025 ziehen voraussichtlich die ersten Bewohner ein.

„Eine Umwandlung von bisher gewerblich genutzten Flächen hin zu sinnvollen wohnwirtschaftlichen Grundrissen ist baulich immer eine große Herausforderung“, erläutert Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: „Unsere langjährige Expertise und Know-how im Bereich Projektentwicklung und Bau ermöglichen uns eine Realisierung auch komplexerer Projekte.“ Neben dem Erhalt der Gebäudesubstanz wird auf die Realisierung zeitgemäßer Grundrisse viel Wert gelegt. Dieser Fokus wird in der Steinbühler Straße zusätzlich durch die Erlangung des Energieeffizienz-Standard (KfW 55), und damit verbundener Nachhaltigkeit unterstrichen. Diese bauliche Qualität ermöglicht Investoren, Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

„Der Standort Steinbühler Straße ist ideal für eine solche Konversion von Büros in Wohnen“, betont Langfritz: „Im Zentrum Nürnbergs, nicht weit von der Fußgängerzone ist das eine hervorragende Lage, um in Nürnberg zu leben.“ Auch die Verkehrsanbindung ist ideal. Die U-Bahn-Station Plärrer ist quasi vor der Haustür. Zum Hauptbahnhof sind es nur wenige Minuten. Fußläufig erreichbar sind Einkaufsmöglichkeiten, hochwertige Gastronomie, ärztliche Versorgung sowie vielfältige Kultur- und Freizeitangebote.

Die P&P Group hat bereits bei mehreren anderen Projekten solche Umwandlungen in andere Nutzungsarten erfolgreich umgesetzt, aktuell auch im Erlebniscenter FLAiR in Fürth. Dort werden ursprünglich für Büros vorgesehene rund 3000 Quadratmeter Fläche in 60 Serviced Apartments umgebaut – ebenfalls eine Wohnform. Eröffnet wird das Angebot für Reisende vom Betreiber Stayery im Herbst 2025. „Sowohl das Projekt in Nürnberg als auch in Fürth zeigen exemplarisch, wie man innerstädtischen Büroflächen wieder Leben einhauchen kann, indem man diese in passende, sinnvolle Wohnformen umwandelt“, erläutert Langfritz.



