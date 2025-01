EQS-News: secunet Security Networks AG: Prognoseziele 2024 erreicht nach vorläufigem Berechnungen

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

secunet Security Networks AG erreicht Prognoseziele 2024 und steigert den Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen im elften Jahr in Folge

Essen, 27. Januar 2025. Die secunet Security Networks AG

(ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat im Geschäftsjahr 2024 ihren langjährigen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und damit ihre gesetzten Ziele erreicht. Zum elften Mal in Folge konnte ein Umsatzwachstum erzielt werden.

Gemäß vorläufigen Berechnungen wuchs der Konzernumsatz um ca. 3,4 Prozent auf nahezu 407 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (393,7 Mio. Euro) und übertraf die Umsatzprognose von 400 Mio. Euro.

Das vorläufige Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt ebenfalls auf dem prognostizierten Niveau von ca. 42 Mio. Euro wie im Vorjahr. Verstärkte Aufwendungen für F&E sowie ein Effekt aus Lagerbereinigungen (ca. 4 Mio. Euro über dem regulären Niveau) haben das Ergebnis beeinflusst. Im Vorjahr hingegen war ein positiver Effekt in Höhe von 2,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Akquisition der SysEleven zu verzeichnen.

Das zurückliegende vierte Quartal, das traditionell das stärkste Quartal ist, trug zusammen mit dem ebenfalls starken dritten Quartal maßgeblich zum elften Umsatzrekord in der Unternehmensgeschichte bei. Der Umsatzanstieg ist im Wesentlichen auf die anhaltend positive Geschäftsdynamik im Segment Public Sector zurückzuführen. Der vorläufige Konzernumsatz stieg im Vergleich zum dritten Quartal

(110,5 Mio. Euro) noch einmal deutlich an und erreichte im vierten Quartal ca. 152 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 154,7 Mio. Euro).

Das vorläufige Quartals-EBIT verbesserte sich nach 16,2 Mio Euro im dritten Quartal aufgrund der gestiegenen Umsätze und weiteren Verbesserungen in der Supply Chain im vierten Quartal 2024 auf ca. 24 Mio. Euro (Vorjahresquartal 33,3 Mio. Euro).

„Das Geschäftsjahr 2024 war durch nach wie vor herausfordernde konjunkturelle Rahmenbedingungen, geopolitische Krisen und dem Bruch der Ampelkoalition in Deutschland geprägt. Das Geschäftsmodell der secunet erwies sich in diesem Umfeld erneut als robust. Das Umsatzwachstum im elften Jahr in Folge ist ein weiterer Beleg für unsere Stärke und unsere engagierten Teams“, so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „2024 haben wir unsere Investitionen in die Zukunft erfolgreich vorangetrieben, so dass wir uns weiterhin hervorragend am Markt positioniert sehen“.

Eine wichtige Säule ist dabei der Ausbau des SINA- und Cloud-Produkt-

portfolios. Neben der Fertigstellung und Zulassung weiterer Produkte für die anstehende Umstellung auf Post Quantum Kryptographie wurden auch große Fortschritte mit der SINA Cloud gemacht. Erstmals können mit deren inzwischen zugelassenen Komponenten echte, mandantenfähige Cloud-Lösungen bis zum Grad GEHEIM aufgebaut werden.

Im sehr dynamischen Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen

wurde die Marktposition ebenfalls gefestigt. Im Dezember 2024 erhielt secunet die Zulassung für den secunet Highspeedkonnektor 2.0 durch die nationale Agentur für Digitale Medizin gematik. Dies ist die erste Konnektor-Variante am Markt, die speziell für den zentralen Betrieb im Rechenzentrum ausgelegt ist und den Aufwand in Betrieb und Administration erheblich reduziert.

Außerdem wurden mit dem neuen Produkt "Medical Connect" erste starke Partnerschaften geschlossen, die sichere Verarbeitung und Vernetzung bis zum Medizingerät bieten, und damit unter anderem den datenschutzkonformen Austausch und Nutzung von Gesundheitsdaten ermöglichen.

secunet wird am 29. Januar 2025 eine Analystenkonferenz zu den vorläufigen Ergebnissen durchführen. Die finalen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 werden zusammen mit der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 am 28. März 2025 veröffentlicht und stehen dann zum Download bereit: https://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/finanzmitteilungen

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Experten und Expertinnen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 394 Mio. Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

