Julius Bär Gruppe gibt Veränderung im Präsidium des Verwaltungsrats bekannt

27.01.2025

Julius Bär hat heute angekündigt, dass Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher sich an der Generalversammlung vom 10. April 2025 nicht zur Wiederwahl stellen wird. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird im März mit der Einladung zur Generalversammlung vorgeschlagen.

Zürich, 27. Januar 2025 – Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher hat den Verwaltungsrat 2024 über seine Absicht informiert, an der Generalversammlung 2025 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Nach der Ernennung von Stefan Bollinger zum CEO bietet sich die Gelegenheit, die strategische Entwicklung von Julius Bär auch auf Stufe Verwaltungsrat unter einer neuen Führung voranzutreiben. Der Verwaltungsrat hat entsprechend frühzeitig einen Suchprozess für externe Kandidatinnen und Kandidaten einleiten können. Dieser Prozess steht kurz vor dem Abschluss. Der Wahlvorschlag für das Verwaltungsratspräsidium wird voraussichtlich im März 2025 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung und den Anträgen zu den Wahlen in den Verwaltungsrat kommuniziert.

Richard M. Campbell-Breeden, Vizepräsident des Verwaltungsrats von Julius Bär, sagt: «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Romeo Lacher herzlich danken. Unter seiner Führung hat der Verwaltungsrat entschlossen gehandelt, um die Auswirkungen der im Jahr 2023 erlittenen Kreditverluste anzugehen und einen neuen CEO zu bestimmen. Dank Romeo Lachers Arbeit und seinem Engagement für eine rasche und nahtlose Nachfolgeregelung sind wir bereit für die nächste Phase in der Entwicklung unserer Strategie.»

Romeo Lacher, Präsident des Verwaltungsrats von Julius Bär, sagt. «Mit Stefan Bollingers Antritt als CEO schlägt Julius Bär ein neues Kapitel auf. Es ist ein guter Zeitpunkt für diesen Wechsel auf Stufe Verwaltungsrat. Als führender Pure-Play-Wealth-Manager weltweit ist Julius Bär bestens für künftigen Erfolg aufgestellt. Ich danke an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Julius Bär für ihre Unterstützung und ihr Engagement.»

Wichtige Termine

3. Februar 2025: Veröffentlichung und Präsentation des Jahresergebnisses 2024

17. März 2025: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024, einschliesslich des Vergütungsberichts 2024

17. März 2025: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2024

10. April 2025: Generalversammlung, Zürich

