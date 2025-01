Serbiens Regierungschef tritt zurück - "Spannungen abbauen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Belgrad (Reuters) - Als Reaktion auf anhaltende Proteste hat der serbische Ministerpräsident Milos Vucevic am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt.

"Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, um die Spannungen abzubauen", sagte Vucevic auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Er ist damit der ranghöchste Politiker, der sein Amt niederlegt, seitdem Antikorruptionsproteste das Land erfasst haben. Auch der Bürgermeister von Novi Sad werde zurücktreten, kündigte Vucevic an. "Damit haben wir alle Forderungen der radikalsten Demonstranten erfüllt."

In Belgrad finden seit November täglich Demonstrationen gegen die Regierung statt. Auslöser war der Einsturz eines Daches in einem Bahnhof in der zweitgrößten serbischen Stadt Novi Sad, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Tausende Demonstranten, darunter Studenten, Lehrer und andere Arbeitnehmer, machen Korruption für die Katastrophe verantwortlich. Vucevic ist seit 2023 Chef der regierenden Mitte-Rechts-Partei Serbische Fortschrittspartei.

