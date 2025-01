IRW-News: Foremost Clean Energy Ltd.: Foremost Clean Energy stellt positives Update hinsichtlich Spin-Out von Rio Grande Resources bereit

IRW-PRESS: Foremost Clean Energy Ltd.: Foremost Clean Energy stellt positives Update hinsichtlich Spin-Out von Rio Grande Resources bereit

VANCOUVER, British Columbia, 28. Januar 2025 / IRW-Press / Foremost Clean Energy Ltd. (NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (Foremost oder das Unternehmen), ein aufstrebendes nordamerikanisches Uran- und Lithiumexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Wirksamkeitsdatum des bereits zuvor bekannt gegebenen Spin-Outs (das Spin-Out) seiner Gold- und Silberkonzessionsgebiete in ein neues, eigenständiges börsennotiertes Unternehmen namens Rio Grande Resources Ltd. (Rio Grande) voraussichtlich der 30. Januar 2025, 0:01 Uhr (Vancouver-Zeit), sein wird (das Wirksamkeitsdatum). Gemäß der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Foremost am 29. Januar 2025 (der Stichtag für die Ausschüttung) für jede Stammaktie von Foremost (Foremost-Aktie), die sich in ihrem Besitz befindet, eine (1) neue Stammaktie von Foremost (jeweils eine neue Foremost-Aktie) und zwei (2) Stammaktien von Rio Grande (die Rio Grande-Aktien).

Das Unternehmen hat bei der Canadian Securities Exchange (CSE) die Genehmigung für die Neuklassifizierung der Foremost-Aktien in die neuen Foremost-Aktien beantragt und erwartet den Erhalt der CSE-Mitteilung, mit der die Neuklassifizierung genehmigt wird, zum Zeitpunkt des vorliegenden Dokuments. Nach dem Abschluss der Vereinbarung werden die neuen Foremost-Aktien weiterhin unter denselben Symbolen gehandelt werden: FMST an der NASDAQ und FAT an der CSE, unter der neuen CUSIP-Nummer 34547F105.

Das Unternehmen hat auch die bedingte Genehmigung für die Notierung der Rio-Aktien an der CSE unter dem Symbol RGR und der CUSIP-Nummer 76711R100 erhalten. Die endgültige Börsenzulassung hängt davon ab, ob Rio Grande alle Notierungsbedingungen der CSE erfüllt. Wenn die Notierung genehmigt wird, wird Rio Grande in einer Pressemitteilung das Datum bekannt geben, an dem der Handel der Rio Grande-Aktien an der CSE beginnen wird.

Jason Barnard, President und CEO von Foremost, sagte: Wir freuen uns über diese bedeutsame Entwicklung für unsere Investoren. Das Spin-Out ermöglicht es uns, unser Hauptaugenmerk auf das Uranportfolio im Athabasca-Becken sowie auf unsere Lithium-Assets in Manitoba zu richten und gleichzeitig die unabhängige Weiterentwicklung der vielversprechenden Gold- und Silber-Assets durch Rio Grande zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser strategische Schritt den Wert für die Aktionäre steigern wird, indem er einen klaren Wachstumspfad für beide Unternehmen eröffnet.

Um die neuen Foremost-Aktien und die Rio Grande-Aktien (zusammen die Vergütungsaktien) zu erhalten, müssen registrierte Foremost-Aktionäre zum Stichtag für die Ausschüttung ihre Original-Aktienzertifikate und/oder DRS-Erklärungen, die ihre Foremost-Aktien repräsentieren, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Begleitschreiben (das Begleitschreiben) bei Odyssey Trust Company (Odyssey) einreichen. Nach dem Erhalt wird Odyssey dem eingetragenen Aktionär die Vergütungsaktien gemäß den Bedingungen des Begleitschreibens zur Verfügung stellen. Eine Kopie des Begleitschreibens ist im Profil von Foremost auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar und kann auch bei Odyssey angefordert werden.

Um die Vergütungsaktien zu erhalten, sollten die wirtschaftlich berechtigten Aktionäre von Foremost, deren Foremost-Aktien zum Stichtag für die Ausschüttung auf den Namen eines Vermittlers (d. h. einer Bank, eines Syndikats, eines Unternehmens, eines Wertpapier-Brokers, eines Treuhänders oder eines anderen) registriert sind, diesen Vermittler kontaktieren, um Anweisungen oder Fragen hinsichtlich des Erhalts ihrer Vergütungsaktien zu erhalten.

Informationen für Inhaber von Warrants

Jeder Warrant auf den Erwerb von Foremost-Aktien zum Stichtag für die Ausschüttung berechtigt seinen Inhaber nach der Ausübung gemäß den Bedingungen und nach dem Abschluss des Spin-Outs zum Erwerb von einer (1) neuen Foremost-Aktie und zwei (2) Rio Grande-Aktien.

Es müssen keine neuen Zertifikate an die Inhaber der Warrants gesendet werden und die Inhaber der Warrants müssen nichts unternehmen, um ihre neuen Bezugsrechte zu erhalten, außer die Bedingungen für die Ausübung ihrer bestehenden Warrants zu erfüllen.

Die hierin enthaltenen Informationen hinsichtlich des Spin-Outs werden in ihrer Gesamtheit durch das Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 12. November 2024 (das Rundschreiben) eingeschränkt, das auf der Website des Unternehmens unter https://foremostcleanenergy.com/investors/shareholder-meeting.html sowie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Den Aktionären wird empfohlen, das Rundschreiben für zusätzliche Informationen über das Spin-Out zu lesen.

Über Foremost

Foremost Clean Energy Ltd. (NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (WKN: A3DCC8) ist ein aufstrebendes nordamerikanisches Uran- und Lithiumexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % an zehn vielversprechenden Urankonzessionsgebieten (ausgenommen Hatchet Lake, wo Foremost bis zu 51 % erwerben kann), die sich über 330.000 Acres in der produktiven, uranreichen Region des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan erstrecken. Da die Nachfrage nach kohlenstofffreier Energie weiter zunimmt, sind die inländischen Uran- und Lithiumvorkommen für ein dynamisches Wachstum prädestiniert und spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft der sauberen Energie. Die Uranprojekte von Foremost befinden sich in unterschiedlichen Explorationsstadien - von Grassroots-Projekten bis hin zu jenen mit bedeutsamen historischen Explorations- und bohrbereiten Zielen. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, an der Seite und in Zusammenarbeit mit Denison Mines Corp. (TSX: DML, NYSE American: DNN) durch systematische und disziplinierte Explorationsprogramme bedeutsame Entdeckungen zu verzeichnen.

Foremost verfügt auch über ein Portfolio an Lithiumprojekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich über mehr als 55.000 Acres in Manitoba und Quebec erstecken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.foremostcleanenergy.com.

Ansprechpartner für weitere Informationen

Unternehmen

Jason Barnard, President und CEO

+1 (604) 330-8067

info@foremostcleanenergy.com

Investor Relations

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(949) 259-4987

FMST@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Folgen Sie uns oder kontaktieren Sie uns über soziale Medien:

X: @fmstcleanenergy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foremostcleanenergy

Facebook: https://www.facebook.com/ForemostCleanEnergy

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sowie die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens mündlich abgegebenen Erklärungen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze, einschließlich und ohne Einschränkung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, für die das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen in Anspruch nimmt. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem der Abschluss des Spin-Outs, der Stichtag für die Ausschüttung und das Wirksamkeitsdatum, die Genehmigung der Neuklassifizierung der Foremost-Aktien in neue Foremost-Aktien, die Notierung der Rio Grande-Aktien an der CSE und die vorgeschlagenen Vorteile des Spin-Outs. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, plant, schätzt oder beabsichtigt oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden oder werden), sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung durch die Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, die Kontinuität von Vereinbarungen mit Dritten, die Erfüllung der Bedingungen für das Arrangement, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Umwelt und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken könnten, sind in den Veröffentlichungen des Unternehmens auf SEDAR+ und Edgar zu finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weitere Informationen zu den Risiken, die das Unternehmen und sein Geschäft betreffen, finden Sie in den jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf Edgar unter www.sec.gov.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78241

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78241&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34546R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.