Nasdaq-100 Index® - Das Risikoszenario!

Zuletzt hatte sich der Nasdaq-100® nochmals bis in den Bereich seines Allzeithochs von Mitte Dezember bei 22.133 Punkten vorgearbeitet. Doch die Woche begann für die US-Techwerte denkbar schlecht. So musste das Aktienbarometer eine recht große Abwärtskurslücke bei 21.709/21.293 Punkte verkraften. Im Zusammenspiel mit dem vorangegangenen Aufwärtsgap ergibt sich sogar die Gefahr einer sog. Inselumkehr (siehe Chart). Doch das ist derzeit nicht das einzige Risiko. Schließlich bilden die jüngsten beiden Hochpunkte bei 22.133/21.945 Punkten ein vermeintliches Doppeltop. In diesem Kontext sollten Anlegerinnen und Anleger das bisherige Jahrestief (20.538 Punkte) beachten. Zusammen mit einem alten Allzeithoch sowie verschiedenen anderen Hoch- und Tiefpunkten entsteht auf diesem Niveau eine absolute Kernunterstützung. Ein Bruch dieser Bastion würde nicht nur ein Abschlagspotenzial von 1.500 Punkten freisetzen, sondern auch die mittelfristigen Perspektiven der amerikanischen Technologietitel spürbar eintrüben. Um das beschriebene Risiko zu bannen, müssten die US-Technologietitel indes zumindest das jüngste Abwärtsgap zeitnah wieder schließen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

