Das Kursziel für Apple wurde auf 250 US-Dollar gesenkt. Von "Outperform" auf "Perform" stufte Oppenheimer die Aktie herab. "Apple steht vor einer doppelten Herausforderung: verschärfter Wettbewerb in China und fehlende Innovationen im Bereich generativer KI", erklärte Analyst Martin Yang in einer Mitteilung an Kunden.

Angesichts der enttäuschenden iPhone-Verkäufe und der hohen Bewertung wird es für Apple schwer, eine Outperformance zu erzielen.

iPhone-Nachfrage schwächer als erwartet

Yang prognostiziert, dass der iPhone-Ersatzzyklus im Geschäftsjahr 2026 langsamer verlaufen wird als angenommen. Die Auslieferungen sollen nur um 2 Prozent wachsen. Er führt dies auf die schrittweise Einführung von Apple Intelligence, den Mangel an generativen KI-Anwendungen für Verbraucher und den rasanten technologischen Fortschritt konkurrierender KI-Modelle zurück.

Rückgang in China belastet Wachstum

Besonders besorgniserregend seien die schwachen iPhone-Lieferungen in China. Laut Daten von Canalys sanken diese im vierten Quartal um 25 Prozent und im Gesamtjahr 2024 um 17 Prozent. "Android-OEMs begrenzen Apples Marktanteil in China, wo das Unternehmen am wenigsten Einfluss auf sein Software- und Service-Ökosystem hat", so Yang.

Markt bleibt gespalten

Trotz der skeptischen Einschätzung von Oppenheimer bleiben viele Analysten optimistisch. Von 48 Analysten, die Apple beobachten, empfehlen 32 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Fazit

Apple steht vor Herausforderungen. Die Kombination aus schwacher iPhone-Nachfrage, fehlenden KI-Innovationen und zunehmender Konkurrenz in China könnte die Wachstumsstory bremsen. Während Oppenheimer die Aktie skeptischer sieht, setzen andere Analysten weiterhin auf Apples langfristige Marktstärke. Wobei sich das durchschnittliche Kurspotenzial von 3 bis 4 Prozent in einem überschaubaren Rahmen hält.

Am Donnerstag nach US-Börsenschluss wird Apple seine neuesten Zahlen präsentieren. Die Stimmung vor den Zahlen ist besser, als die schwierige Aktienkursentwicklung vermuten lässt.

