Palantir Technologies - Vor den Zahlen: Die wichtigsten Chartmarken!

Im vergangenen Jahr zählte die Palantir-Aktie zu den absoluten Dauerbrennern im „HSBC Daily Trading“, wozu nicht zuletzt die absolut überzeugende Wertentwicklung beigetragen hat. Die anstehenden Quartalszahlen möchten wir für ein charttechnisches Update und das Herausarbeiten der wichtigsten Leitplanken nutzen. Aktuell nimmt der Technologietitel wieder Kurs auf das Dezemberhoch bei 84,80 USD. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ – sprich ein neues Rekordlevel – würde die Konsolidierung der letzten Wochen abschließen und den Weg in Richtung dreistelliger Kursnotierungen ebnen. Andererseits sind diverse Indikatoren aufgrund des Börsenlaufs der letzten zwei Jahre massiv heißgelaufen. So bildet der RSI in seiner oberen Extremzone gerade eine divergente Entwicklung aus, während der trendfolgende MACD so hoch wie niemals zuvor in der noch jungen Börsenhistorie der Aktie notiert. Unter Risikogesichtspunkten sollten Anlegerinnen und Anleger deshalb die Parallele zum Aufwärtstrend seit Januar 2023 (akt. bei 69,50 USD) bzw. das bisherige Jahrestief bei 63,40 USD als markante Unterstützungen beachten.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

