Kosmetikkonzern Estee Lauder will 7000 Stellen streichen

Zunehmender Wettbewerbsdruck und schwache Nachfrage in China

Der durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck und die schwache Nachfrage in China gebeutelte US-Kosmetikkonzern Estee Lauder will zurück auf Wachstumskurs.

Dafür weitet der Traditionskonzern seine Umstrukturierungspläne aus und baut 7000 Stellen ab, wie der MAC-Lippenstift-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Vorstand rechne dafür mit Kosten in Höhe von 1,2 bis 1,6 Milliarden Dollar. Ziel sei es, in den nächsten Jahren wieder Umsatzwachstum und eine zweistellige bereinigte Gewinnmarge zu erwirtschaften.

Im Vorjahr hatte Estee Lauder bereits Restrukturierungen angekündigt und dafür Kosten von bis 700 Millionen Dollar veranschlagt.

Im abgelaufenen Quartal sanken die Erlöse um sechs Prozent auf vier Milliarden Dollar. Analysten hatten sogar mit einem Rückgang um 7,3 Prozent auf 3,97 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Luxusgüterbranche, zu der neben Konglomeraten wie LVMH und Kering auch Kosmetikfirmen wie Estee Lauder oder L'Oreal gehören, steht durch die Nachfrageflaute in China seit längerem unter Druck.