Trump hat keine Eile bei Gespräch mit Xi zur Vermeidung von Handelskrieg

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat es nach eigenen Worten nicht eilig, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Vermeidung eines Handelskriegs zu sprechen.

China hatte auf die Verhängung von US-Sonderzöllen auf Importe am Dienstag Zölle gegen US-Waren verhängt. "Das ist in Ordnung", sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus, als er nach Chinas Vergeltungsmaßnahmen gefragt wurde. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte Reportern, dass ein Telefonat zwischen Trump und Xi noch geplant werden müsse.

"Präsident Xi hat sich an Präsident Trump gewandt, um darüber zu sprechen, vielleicht um Verhandlungen aufzunehmen. Wir werden also sehen, wie dieses Gespräch verläuft", sagte Leavitt im Sender Fox Business Network. Ein Gespräch zwischen Xi und Trump wird als Schlüssel zu einer möglichen Lockerung oder Verschiebung der Zölle angesehen, wie es bereits am Montag nach Gesprächen Trumps mit den mexikanischen und kanadischen Staatschefs der Fall war.

(Bericht von Jeff Mason, Trevor Hunnicutt and Kevin Krolicki, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Birgit Mittwollen.