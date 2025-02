Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Erholung nach Zollschock fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nähert sich am Donnerstag wieder seinem Rekordhoch. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, konnte der Leitindex die am Montag entstandene Kurslücke wegen des von Trump ausgelösten Zollschocks weiter schließen. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben am Morgen die Devisen-Experten der Commerzbank.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,52 Prozent auf 21.697 Punkte, womit sein Abstand auf die Bestmarke von 21.800 Punkten auf gut 100 Zähler schrumpfte. Im Wochenverlauf liegt er damit nur noch 0,2 Prozent im Minus. Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,40 Prozent auf 26.754 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,3 Prozent zu.

In New York war die Stimmung unter den Anlegern am Vortag gut und dies half auch hierzulande den Kursen. Hinzu kamen positive Reaktionen auf einige Quartalszahlen deutscher Unternehmen, allen voran Siemens Healthineers , die an der Dax-Spitze einen Kurssprung um mehr als sechs Prozent hinlegten. Für Gesprächsstoff sorgte auch Metro , weil Großaktionär Kretinsky den Handelskonzern mit einer Offerte von der Börse nehmen will./tih/jha/