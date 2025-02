dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.02.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Siemens Healthineers steigert Gewinn überraschend deutlich - Kurssprung

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem die Geschäfte in Amerika und in der Region Asien, Pazifik, Japan legten zu. In China kämpft der Konzern allerdings weiterhin mit verzögerten Auftragsvergaben. Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen in der Labordiagnostik verhalfen dagegen zusätzlich zu einem höheren operativen Gewinn. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut: Die Siemens-Healthineers-Aktie legte um sechs Prozent zu und erreichte ein Hoch seit rund drei Jahren.

ROUNDUP: Investor will Metro von der Börse nehmen - Aktie legt kräftig zu

DÜSSELDORF - Mit der Metro-Aktie verabschiedet sich möglicherweise bald ein ehemaliger Dax-Wert von der Börse. Der tschechische Investor Daniel Kretinsky plant den Rückzug vom Parkett und will allen Metro-Aktionären ein Delisting-Angebot unterbreiten. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend überraschend mit. Die Aktie legte am Donnerstagvormittag fast 40 Prozent und stieg auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr.

ROUNDUP: Hannover Rück erwartet trotz US-Waldbränden weiteren Rekordgewinn

HANNOVER - Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kommen den Rückversicherer Hannover Rück voraussichtlich teuer zu stehen. Auf Basis interner Berechnungen erwarte er eine Nettobelastung von 500 bis 700 Millionen Euro, sagte der scheidende Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Donnerstag in Hannover. Dennoch will der weltweit drittgrößte Rückversicherer mit seinem Gewinn im laufenden Jahr den Rekordwert von 2,3 Milliarden Euro aus dem Vorjahr weiterhin übertreffen.

ROUNDUP: Aurubis steigert Gewinn zum Jahresstart - Aktie gefragt

HAMBURG - Der Kupferproduzent Aurubis ist dank höherer Metall- und Schwefelsäurepreise mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Auch gesunkene Kosten halfen. So machte der MDax-Konzern reduzierte Schmelz- und Raffinierlöhne für die Kupferherstellung aus Rohstoffen sowie höhere Aufwendungen für Wachstumsinvestitionen mehr als wett. Das operative Vorsteuerergebnis zog im ersten Quartal deutlicher an als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Aurubis-Chef Toralf Haag sieht das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag auf Kurs zu den Jahreszielen. An der Börse kam all das gut an.

ROUNDUP 2: Diagnostikspezialist Qiagen setzt auf weitere Nachfragebelebung

VENLO/HILDEN - Nach rund zweijähriger Post-Corona-Delle hat sich der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen im vergangenen Jahr wieder etwas erholt. Dabei schlug sich der Konzern im Schlussquartal etwas besser als gedacht. Für 2025 baut das Management um Chef Thierry Bernard darauf, dass sich das "solide Wachstum des zweiten Halbjahres" fortsetzt. Finanzchef Roland Sackers deutete am Donnerstag für die Prognose durchaus Spielraum nach oben an. Dies hänge aber auch maßgeblich von der Entwicklung der politischen Großwetterlage ab, erklärte er. Die Ziele für 2028 wurden derweil bestätigt. Die Börse zeigte sich von den Nachrichten jedoch wenig überzeugt, die Aktie verlor zuletzt am Dax-Ende fast drei Prozent.

ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational verdient so viel wie nie - Aktie steigt

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchenausrüster Rational hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie. Das Unternehmen entwickelte sich auf dem wichtigen Markt Nordamerika besser als der Branchendurchschnitt, wie es am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Dagegen schwand der Erlös in Asien. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Konzern etwas. Für die im MDax notierte Aktie ging es im Handel nach oben. Gegen Mittag notierten die Scheine rund 4,6 Prozent höher.

Pharmakonzern Lilly beendet 2024 überraschend stark - Prognose bestätigt

INDIANAPOLIS - Ein florierendes Geschäft mit seinen Diabetes- und Abnehmmitteln hat dem US-Pharmahersteller Lilly 2024 ein überraschend starkes Schlussquartal beschert. Im gesamten Jahr schoss der Umsatz um fast ein Drittel auf gut 45 Milliarden US-Dollar in die Höhe, wie der Konzern am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. "2024 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Lilly", sagte Konzernchef David Ricks. Die im Januar veröffentlichte Umsatzprognose für 2025 wurde bekräftigt. Das Unternehmen starte in das Jahr mit einer "enormen Wachstumsdynamik", so Ricks.

Honeywell gibt Druck durch Investor Elliott nach und plant Aufspaltung

CHARLOTTE - Der US-Konzern Honeywell will sich in drei Teile aufspalten. Die Luft- und die Raumfahrtsparte sollen vom Automatisierungsgeschäft als eigenständige Unternehmen abgetrennt werden, wie Honeywell am Donnerstag anlässlich seiner Bilanzvorlage für 2024 mitteilte. Zudem will der Konzern auch die bereits beschlossene Ausgliederung der Sparte für hochentwickelte Werkstoffe weiter vorantreiben. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die Pläne berichtet. Das Honeywell-Papier verlor im vorbörslichen US-Handel rund 4 Prozent.

ROUNDUP: Höhere Kosten zehren bei ING am Gewinn - Aktie sackt ab

AMSTERDAM - Die niederländische Großbank ING hat 2024 wegen der gesunkenen Zinsen und höherer Kosten weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss sei um rund zwölf Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel der Gewinnrückgang noch höher aus als von Experten erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Autobauer Volvo Cars warnt nach Gewinneinbruch vor Turbulenzen - Aktie sackt ab

STOCKHOLM - Der Autobauer Volvo Cars hat nach einem enttäuschend schwachen vierten Quartal vor weiteren Problemen gewarnt. Das Management erwartet wegen herausfordernder Bedingungen an den Märkten ein "turbulentes" Jahr 2025, wie die Schweden am Donnerstag in Stockholm mitteilten. Chef Jim Rowan sagte ein "Übergangsjahr" voraus. Im vierten Quartal sackte das operative Ergebnis um 28 Prozent auf 3,9 Milliarden schwedische Kronen (343 Mio Euro) ab. Analysten hatten sich mehr ausgerechnet. Die Aktie fiel deutlich.

Societe Generale schafft Gewinnsprung - Aktienrückkauf und mehr Dividende

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale will nach einem überraschend hohen Gewinnsprung ihre Anteilseigner an der Entwicklung teilhaben lassen. Im vergangenen Jahr verdiente das Geldhaus auch dank einer Erholung im Heimatgeschäft unter dem Strich 4,2 Milliarden Euro und damit über zwei Drittel mehr als im Vorjahr, wie es am Donnerstag in Paris mitteilte. Davon will die Bank nun 1,7 Milliarden Euro für Dividenden und den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Aktienkurs legte im frühen Donnerstagshandel um fast 7 Prozent zu.

Astrazeneca will hohes Wachstumstempo dank neuer Medikamente auch 2025 halten

CAMBRIDGE - Der Pharmakonzern Astrazeneca hat sich dank eines überraschend starken Schlussspurts im vergangenen Jahr besser geschlagen als gedacht. Konzernchef Pascal Soriot sprach in der Mitteilung vom Donnerstag von einer starken Entwicklung und schaut optimistisch in das neue Jahr: Die anziehende Nachfrage in allen wichtigen Absatzmärkten dürfte helfen, "unser Wachstumstempo auch 2025 zu halten", sagte er zur Zahlenvorlage in Cambridge. Allerdings erwartet er ein etwas geringeres Umsatzplus als 2024. Dabei entwickle sich die Medikamentenpipeline positiv.

Weitere Meldungen -Pernod Ricard senkt wie erwartet Wachstumsprognose - Margenziel bestätigt -ROUNDUP: Modehaus Gucci trennt sich von Kreativdirektor De Sarno -Fracht-Reederei Moller-Maersk verdient noch mehr als gedacht -Britische Regierung ebnet den Weg für mehr Atomkraftwerke -ROUNDUP: Vattenfall mit höherem Gewinn trotz zurückgehender Umsätze -ROUNDUP: EU will mehr Infos von Shein zum Verbraucherschutz -Ölkonzern BP will Raffinerietochter Ruhr Oel verkaufen -Rüstungskonzern Hensoldt meldet Bestellungen im Milliardenwert -Hellofresh will in Deutschland neben Kochboxen auch Fertiggerichte ausliefern -Kärcher legt trotz mauer Konjunktur beim Umsatz zu -ROUNDUP: Mehr Staus auf deutschen Autobahnen -ROUNDUP/Ford-Chef: Trumps Zölle können US-Branche Milliarden kosten -Deutschland: Fast 60 Prozent weniger Tesla neu zugelassen im Januar -ROUNDUP 2/Post-Warnstreiks: Jeder zehnte Brief bleibt vorerst liegen -Ricken rigoros: Kaderplaner Mislintat muss beim BVB gehen -ROUNDUP: Gericht stellt Cum-Ex-Verfahren gegen Millionenbetrag ein -Butter in Deutschland wird wieder günstiger -Prognose: Ausbauziel bei Windrädern erstmals realistisch -Schweizer Fernsehen SRF will 50 Stellen abbauen

