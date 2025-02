Roblox bricht ein | Ertragsreaktionen zumeist negativ | Amazon heute Abend.

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



So stabil die Wall Street wirken mag, reagieren die meisten Aktien auf Quartalszahlen anhaltend negativ. Die Aktien von Roblox brechen nach den Zahlen rund 20% ein, mit Skyworks rund 30% schwächer. Bei ARM Holdings, Ford, Bristol Myers, Qualcomm und Honeywell geht es in Folge der Ergebnisse ebenfalls bergab. Wir sehen hingegen eine positive Reaktion bei Peloton, Philip Morris, Yum Brands und der Allstate Versicherung. Heute werden wird Amazon mit den Zahlen im Fokus stehen. Was Washington betrifft, wartet die Wall Street auf das Telefonat zwischen Trump und Chinas Xi. Die Annahme ist, dass das Gespräch als positiv beschrieben wird, mit dem Potenzial, dass zumindest ein Teil der jüngsten Zollanhebungen vertagt wird. Laut Medienberichten will China einem Teilverkauf von TikTok USA nur dann zustimmen, wenn man im Bereich der Zölle eine umfangreichere Einigung erwirken kann.



00:00 Intro

01:35 Markt stabil trotz Einbrüchen

03:17 China: Zölle | TikTok

05:01 USA: Handelspolitik | Einsparungsprogramme

07:48 Roblox

09:53 Skyworks Solutions

10:59 Qualcomm

11:34 Amazon

13:21 Honeywell, Peloton, Waymo, Carrying, Cosco u.v.m.

17:37 Analysten: Disney, Ford, Strategy, Nvidia, Uber



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke