Agnico-Eagle Mines - Ein überzeugender Langfristchart

So titelten wir – noch in 2024 – bei unserer letzten charttechnischen Einschätzung der Agnico Eagle-Aktie. In der Zwischenzeit hat sich die technische Ausgangslage des Minentitels sogar noch weiter verbessert. Schließlich sorgt der Spurt über die Hochpunkte aus den Jahren 2008, 2010 und 2020 bei 83,45/88,20/89,07 USD für einen nachhaltigen Vorstoß in „uncharted territory“. Der beschriebene Ausbruch besitzt gleich drei wichtige Implikationen. Zunächst kann die Kursentwicklung der letzten vier Jahre als Untertassenformation interpretiert werden. Gleichzeitig bildet der Kursverlauf seit Anfang 2006 eine riesige Tradingrange, während noch längerfristig betrachtet seit Beginn des Jahrtausends ein großes, aufsteigendes Dreieck vorliegt (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund dürften dreistellige Kursnotierungen nur eine Frage der Zeit sein. Die zuvor diskutierte Untertassenformation hält perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 130 USD bereit. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich das Hoch aus dem Jahr 2010 bei 88,20 USD als engmaschige Absicherung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist.

Agnico-Eagle Mines (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Agnico-Eagle Mines

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

