Aktien New York Ausblick: Leichtes Minus - Amazon schwach nach Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den US-Arbeitsmarktdaten zeichnen sich in den großen US-Aktienindizes leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Techbörsen-Index Nasdaq 100 nach zwischenzeitlichem Plus rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 21.712 Punkte.

Nach dem Zoll-Schock durch die Ankündigung hoher Einfuhrabgaben auf Waren aus Kanada, Mexiko und China durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump war der Nasdaq 100 am Montag zunächst auf fast 21.000 Punkte abgesackt, erholte sich seither aber wieder. Am Vorabend lag er auf Wochensicht rund 300 Punkte im Plus.

Den US-Leitindex Dow Jones sieht IG am Freitag knapp im Minus bei 44.733 Punkten. Anhaltender Stellenaufbau dämpft die Zinshoffnungen der Anleger. Der Arbeitsmarkt sei unverändert in einer guten Verfassung und die US-Notenbank dürfte sich bezüglich möglicher Zinssenkungen weiterhin vorsichtig und zurückhaltend positionieren, schrieb der Helaba-Ökonom Ralf Umlauf.

Im Zuge der laufenden Berichtssaison fallen am Freitag einige Werte mit deutlichen Kursbewegungen auf. Darunter auch Amazon als Mitglied der sogenannten "Glorreichen Sieben". Nach dem soliden Jahresstart der Aktien haben die Signale für das erste Quartal keine neuen Käufer angelockt. Vorbörslich gaben die Aktien etwa drei Prozent nach. Beim Rekord am Dienstag hatten sie 2025 bereits wieder 10 Prozent gewonnen nach 44 Prozent im Vorjahr.

Deutlich ärger erwischte es die Papiere von E.l.f. Beauty mit einem Rutsch um bis zu 28 Prozent. Die Kosmetikmarke kappte ihre Jahresprognose und führte zur Begründung den schwachen Januar an. Die Investmentbanken Morgan Stanley und UBS reagierten mit Abstufungen. Auch der Sneaker-Hersteller Skechers enttäuschte die Anleger. Die Aktie sackte zweistellig ab.

Freude herrscht dagegen bei den Gamern: Die Softwareschmiede Tke Two Interactive bestätigte im Rahmen des Geschäftsberichts, dass der Marktstart für das Spiel Grand Theft Auto VI weiterhin für Herbst dieses Jahres geplant ist. Die Aktien näherten sich mit vorbörslich plus 10 Prozent wieder ihrem Rekord.

Die Aktien von Pinterest schossen gar um mehr als ein Fünftel auf das höchste Niveau seit Sommer 2024. Der Betreiber der Online-Pinnwand für Bilder und Ideen konnte laut dem Goldman-Sachs-Experten Eric Sheridan nicht nur mit den Ergebnissen des vierten Quartals überzeugen, sondern vor allem auch mit dem Ausblick vorhandene Anlegersorgen zerstreuen. Er hob wie viele Kollegen sein Kursziel deutlich an.

Auch Expedia zogen nach guten Zahlen deutlich an. Das Onlinereisebüro zahlt auch wieder eine Dividende./ag/jha/