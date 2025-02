EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG

Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.02.2025 / 14:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HAL Trust hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 06. Februar 2025 Folgendes mitgeteilt:



'Wir nehmen Bezug auf unsere Stimmrechtsmitteilung nach §§ 33 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vom 5. Februar 2025 betreffend die Siltronic AG.

Aufgrund der am 3. Februar 2025 erfolgten Überschreitung der Schwelle von 10 % der Stimmrechte aus Aktien an der Siltronic AG teilen wir, auch im Namen unserer Tochterunternehmen HAL Holding N.V. and HAL Investments B.V., gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und der Herkunft der verwendeten Mittel mit:

I. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

Das Investment in die Siltronic AG dient als Finanzinvestment.

Abhängig vom Börsenkurs und der Wirtschaftslage könnte HAL innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Aktien der Siltronic AG erwerben. Es ist derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Siltronic AG angestrebt, die über die übliche Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung der Siltronic AG hinausgeht. Es ist derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Siltronic AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, angestrebt.

II. Herkunft der Mittel



Wir teilen nach § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass HAL Investment B.V. eigene Mittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte an der Siltronic AG eingesetzt hat.

Im Hinblick auf HAL Trust und HAL Holding N.V. erfolgte der Erwerb als Folge der Zurechnung der Stimmrechte nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Insoweit wurden weder Eigenmittel noch Fremdmittel aufgewendet.'