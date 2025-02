Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: The Platform Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH 10.02.2025 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu The Platform Group AG Unternehmen: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2025 Kursziel: 17,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 16,00 auf EUR 17,00. Zusammenfassung: The Platform Group (TPG) hat auf ihrem Kapitalmarkttag am 31. Januar 2025 vorläufige Rekordzahlen für 2024 vorgelegt. Umsatz, bereinigtes EBITDA und Nettoergebnis übertrafen nicht nur unsere Schätzungen, sondern auch die interne Planung des Unternehmens. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 19 % auf 525 Mio. EUR (FBe: 511 Mio. EUR). Das AEBITDA stieg im Jahresvergleich um mehr als 47% auf 33,2 Mio. EUR (FBe: 30,7 Mio. EUR), wobei sich die AEBITDA-Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 6,3% (FBe: 6,0%) erhöhte. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 13,1 Mio. EUR und lag damit 34 % über unseren Prognosen (FBe: 9,7 Mio. EUR), was einem Anstieg von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen gab eine erste Prognose für das Jahr 2026 ab und erhöhte die Prognose für 2025 zum dritten Mal, um den kürzlich getätigten Übernahmen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus gab TPG einen Einblick in seine kurzfristige M&A-Pipeline und kündigte an, im Laufe des Jahres 2025 seine eigene Zahlungslösung 'TPG Pay' einzuführen. Wir glauben, dass die im Jahr 2024 getätigten Akquisitionen den Grundstein für ein starkes organisches Wachstum gelegt haben, wobei das aktuelle Marktumfeld attraktive Ziele für weitere M&A-Transaktionen bietet. Zusätzlich zu der am 20. Januar getätigten Akquisition von Lyra Pet plant TPG weitere 4 - 7 Akquisitionen im Jahr 2025 zu tätigen. Diese Akquisitionen haben wir in unseren Prognosen noch nicht berücksichtigt. Angesichts des erwarteten starken Gewinnwachstums in den Jahren 2025e und 2026e halten wir TPG mit einem KGV 2025e von 9x und einem EV/AEBITDA von 5x für attraktiv bewertet. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das unsere erhöhten Prognosen berücksichtigt, führt zu einem neuen Kursziel von EUR17 (zuvor: EUR16). Wir bestätigen unser Buy-Rating. First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 16.00 to EUR 17.00. Abstract: The Platform Group (TPG) presented record preliminary figures for 2024 at its capital markets day on 31 January 2025. Revenue, adjusted EBITDA and net income not only exceeded our estimates, but surpassed the company's internal planning as well. Revenue increased by 19% y/y to EUR525m (FBe: EUR511m). AEBITDA rose more than 47% y/y to EUR33.2m (FBe: EUR30.7m), with the AEBITDA margin widening by 1.2 percentage points to 6.3% (FBe: 6.0%). Adjusted net income amounted to EUR13.1m, which was 34% above our forecasts (FBe: EUR9.7m) and corresponds to a 78% increase y/y. The company gave first guidance for 2026 and increased 2025 guidance for the third time to account for recent acquisitions made. Additionally, TPG gave insight into their near-term M&A pipeline and announced its intentions to launch its own payment solution 'TPG Pay' over the course of 2025. We believe that acquisitions made in 2024 have laid the foundation for strong organic growth, with the current market environment offering attractive targets for further M&A transactions. In addition to the Lyra Pet acquisition made on 20 January, TPG plans to make a further 4 - 7 acquisitions in 2025. We have not yet included these acquisitions in our forecasts. Given the anticipated strong earnings growth in 2025E and 2026E, we believe that TPG is attractively valued with a 2025E P/E of 9x and EV/AEBITDA of 5x. An updated DCF model, which accounts for our increased forecasts, yields a new price target of EUR17 (previously: EUR16). We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31723.pdf Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2083821 10.02.2025 CET/CEST °