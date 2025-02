Unilever besser in 2024 - kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat 2024 dank eines Endspurtes etwas besser abgeschlossen als gedacht. So stieg der Umsatz im letzten Quartal organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - um vier Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Aufs Gesamtjahr gesehen steigerte der Konzern mit Marken wie Knorr, Dove und Domestos den bereinigten operativen Gewinn um 12,6 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Sowohl beim organischen Umsatzplus als auch beim operativen Gewinn übertraf Unilever die durchschnittlichen Analystenerwartungen leicht.

Für das laufende Jahr rechnet Konzernchef Hein Schumacher mit einem organischen Umsatzplus von drei bis fünf Prozent. Analysten haben im Schnitt in etwa einen Wert in der Mitte der Spanne auf dem Zettel. Dabei dürfte Unilever gemäßigter ins neue Jahr starten und erst im weiteren Verlauf dank Preiserhöhungen das Wachstum beschleunigen. Schumacher versprach ein ausgewogeneres Verhältnis der Absatzmengen zu den aufgerufenen Preisen.

Zudem kündigte Unilever einen milliardenschweren Aktienrückkauf an. Ab dem heutigen Donnerstag sollen dafür bis zu 1,5 Milliarden Euro in die Hand genommen werden./ngu/men/stk