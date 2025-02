dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP/Nächste Niederlage für Kovac: BVB verliert in Bochum

BOCHUM - Blamage statt Befreiungsschlag: Borussia Dortmund hat das Derby beim stark abstiegsbedrohten VfL Bochum verloren und rutscht immer tiefer in die Krise. Das Team von Trainer Niko Kovac unterlag dem Revierrivalen verdient mit 0:2 (0:2). Vier Tage nach dem Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon leistete sich der BVB krasse defensive Patzer und war vorne harmlos.

BASF verhandelt über neue Standortvereinbarung

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF verhandelt mit dem Betriebsrat über einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und eine Modernisierung des Standorts Ludwigshafen. Die Gespräche über eine neue Standortvereinbarung seien aufgenommen worden, sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

ChatGPT-Entwicklerfirma lässt Musk mit Kaufangebot abblitzen

SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat das fast 100 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk abgeschmettert. Der Verwaltungsrat des KI-Start-ups habe sich einstimmig dagegen ausgesprochen, teilte OpenAI-Chef Sam Altman mit. "OpenAI steht nicht zum Verkauf", schrieb er bei Musks Online-Plattform X.

Erdbeben-Fehlalarm in Brasilien: Google entschuldigt sich

SAO PAULO - Die Warnung vor einem Erdbeben hat Menschen in den brasilianischen Millionen-Metropolen Sao Paulo und Rio de Janeiro aus dem Schlaf gerissen - gebebt hat die Erde allerdings nicht. Der Alarm erreichte Nutzer von Mobiltelefonen mit dem Google-Betriebssystem Android in der Nacht zum Freitag und stellte sich später als Falschalarm heraus.

Bahn und EVG einigen sich auf mehr Geld für Beschäftigte

BERLIN - Rund 192.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn können sich demnächst über mehr Geld freuen. Nur drei Wochen nach Beginn der Tarifrunde mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich beide Seiten auf eine Erhöhung der Gehälter in drei Stufen bis Ende 2027 um gut 6,5 Prozent geeinigt. Das teilten Bahn und EVG in Berlin mit.

Vorwerk stellt neuen Thermomix vor

WUPPERTAL - Nach sechs Jahren bringt Vorwerk ein neues Modell des Thermomix auf den Markt. Kunden könnten die Küchenmaschine jetzt im Internet vorbestellen, sagte Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl der Deutschen Presse-Agentur. Der neue Thermomix soll in der zweiten April-Woche ausgeliefert werden.

Umfrage: Interesse an E-Autos wächst trotz Kauf-Flaute

STUTTGART - Trotz aktuell schwacher Nachfrage nach E-Autos können sich laut einer Umfrage immer mehr Autofahrer einen Umstieg vorstellen. Mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) in Deutschland ziehe es zumindest in Betracht, beim nächsten Autokauf zu einem Elektromodell zu greifen, ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung Horváth. Jeder Dritte bezeichnete das sogar als sehr wahrscheinlich.

Zeitweise eingeschränkter Betrieb an russischen Flughäfen

MOSKAU - Der Betrieb an sieben russischen Flughäfen ist nach Behördenangaben am Morgen aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden. Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte mit, dass keine Starts und Landungen an den Flughäfen Astrachan, Wladikawkas, Wolgograd, Grosny, Kaluga, Saratow und Uljanowsk zugelassen seien. Nach knapp zwei Stunden waren die Einschränkungen demnach wieder aufgehoben.

Maschinenbauer wollen größeren Stellenabbau vermeiden

AUGSBURG - Der deutsche Maschinenbau rechnet trotz wachsender Konjunkturrisiken vorerst nicht mit dem Verlust vieler Arbeitsplätze in der Branche. "Wir hoffen für unseren Wirtschaftszweig, dass es nur zu einem leichten Stellenabbau in diesem Jahr kommt und wir die Zahl der Mitarbeitenden trotz der schweren Zeiten stabil halten können", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Bertram Kawlath, der "Augsburger Allgemeinen".

Özdemir will Tiere bei weiten Transporten besser schützen

BERLIN - Ein neues Regelwerk soll für Tiertransporte aus Deutschland in Länder außerhalb der EU Mindeststandards beim Tierschutz sicherstellen. Die Eckpunkte dazu hat jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium vorgelegt. "Weil es immer noch keine EU-Lösung gibt, habe ich Brüssel einen neuen Vorschlag gemacht, damit Tiere auf tagelangen Transporten aus der EU heraus nicht mehr leiden oder qualvoll sterben, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne).

