Adidas-Aufsichtsratschef will um ein Jahr verlängern

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe will sich einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge auf der Hauptversammlung von Adidas im Mai doch noch einmal zum Aufsichtsratschef wählen lassen.

Rabe strebe eine erneute Verlängerung seiner Amtszeit um ein Jahr an, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise. Rabe hatte eigentlich angekündigt, sich 2026 aus dem Berufsleben zurückzuziehen, und wollte deshalb nach der Hauptversammlung 2025 bei Adidas ausscheiden. "Bislang ist aber kein Nachfolger in Sicht, daher will er nun den Informationen zufolge nochmals verlängern", hieß es in dem Bericht. Adidas war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Wegen Ämterhäufung hatte Rabe bereits im vergangenen Jahr ein schlechtes Ergebnis erhalten. Nur 69 Prozent stimmten damals für seine Wiederwahl, üblich sind Mehrheiten von 90 Prozent und mehr. Der Stimmrechtsberater ISS hatte im Vorfeld empfohlen, Rabe nicht zu wählen, weil er als Vorstandschef des Medienkonzerns Bertelsmann und von dessen Tochter RTL zu wenig Zeit für Adidas habe. Auch in diesem Jahr droht Widerstand. "Dass er sich nun für eine weitere einjährige Amtszeit zur Wahl stellt, spricht nicht für eine überzeugende Nachfolgeplanung. Dies sehen wir kritisch", sagte Corporate-Governance-Expertin Vanda Rothacker von Union Investment, dem "Handelsblatt".

