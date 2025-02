Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Werbung

Das klassische 60/40-Portfolio galt lange Zeit als das Nonplusultra, um eine universale Investment-Strategie für Privatinvestoren umzusetzen. Das Konzept zielt darauf ab, eine ausgewogene Mischung aus Risiko und Rendite zu bieten. Dabei werden 60 Prozent des Portfolios in Aktien investiert, um von langfristigem Wachstumspotenzial zu profitieren, während 40 Prozent in Anleihen angelegt werden, um Stabilität und regelmäßige Einkünfte zu gewährleisten.

Diese Aufteilung soll sowohl von der Wertsteigerung risikoreicherer Anlagen als auch von der Sicherheit defensiver Anlagen profitieren, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Ganz so einfach ist es nicht mehr

Als Investoren der heutigen Zeit müssen wir uns jedoch vermutlich der Realität stellen, dass dieses Modell nicht mehr effizient funktioniert. Der Grund liegt in der umfassenden Veränderung, die die Finanzmärkte in den vergangenen Jahren durchlaufen haben. Klassische Wirtschafts- und Refinanzierungszyklen entwickeln sich aufgrund einer immer stärkeren Einflussnahme nicht mehr so wie früher. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 stellen fiskal- und geldpolitische Interventionen von Zentralbanken und Regierungen einen immer größeren Faktor für die Entwicklung der Finanzmärkte dar. Die seit Jahrzehnten wachsende weltweite Verschuldung hat das Fundament für eine schnellere Abfolge von Krisen geschaffen, auf die mit einer zunehmenden Menge an künstlicher Liquidität reagiert werden muss. Jüngste Beispiele dafür sind die massiven Interventionen während der Corona-Krise oder auch die Mini-Bankenkrise in den USA im März 2023, die ohne ein Eingreifen der US-Notenbank eskaliert wäre.

Die Folge besteht aus einer wachsenden Geldmenge, einer Verzerrung der Bewertung von Vermögenswerten und einer zunehmenden Destabilisierung der Anleihemärkte. Ein Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre macht deutlich, dass die normalen Regeln nicht mehr gelten: Gute Wirtschaftsdaten werden vom Markt immer öfter als schlecht interpretiert, da es weniger geldpolitische Lockerung und damit Liquidität in Aussicht stellt. Schlechte Wirtschaftsdaten werden wiederum positiv aufgenommen, da sie eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht stellen. Die Märkte sind in eine zunehmende Abhängigkeit der Moderation und künstlicher Liquiditätszufuhr seitens der geld- und fiskalpolitischen Entscheidungsträger gerutscht.

Ein neues Spielfeld erfordert eine angepasste Anlage-Strategie

Diese neuen Spielregeln an den Finanzmärkten machen eine klassische 60/40 Portfolio-Struktur unerer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß, da beispielsweise die negative Kursentwicklung von Anleihen seit 2022 zeigt, dass diese Strategie nicht mehr den anvisierten Sicherheitsanteil im Portfolio gewährleisten kann. Selbst die hohen Zinsen, die momentan an den Anleihemärkten verfügbar sind, werden durch die höhere Inflationserwartung und die sich beschleunigende Dynamik der Geld- und Fiskalpolitik weniger effektiv, um den Portfolio-Wert wirklich zu schützen. Das neue Umfeld der Finanzmärkte erfordert eine andere Herangehensweise, um ein Portfolio aufzubauen, welches gleichzeitig Kapitalschutz und Wertwachstum ermöglicht.

Ein neuer Core-Satellite-Ansatz

Wir glauben Aktien bleiben das sinnvollste Fundament für jedes Portfolio, da deren Kerneigenschaft erhalten bleibt: Durch den Besitz von Aktien erhält man einen Anteil an der wirtschaftlichen Leistung von Unternehmen und damit Zugang zu der Werterzeugung und wirtschaftlichem Wachstum. Gleichzeitig bieten Aktien eine Minderung der neuen Risiken, die durch die zunehmenden geldpolitischen Interventionen entstehen, wobei natürlich auch hier Kapitalverluste und Wertschwankungen möglich sind. Die Ausweitung der Geldmenge führt zu einer beobachtbaren asymmetrischen Inflation, die zuerst die Kurswerte von Vermögenswerten nominal nach oben treibt, die an den Finanzmärkten gehandelt werden und damit näher an der Quelle der neuen Liquidität stehen.

Ein breit gefasster ETF, der das Potenzial der globalen Wirtschaft mit einer entsprechenden Gewichtung nach Unternehmensgröße abbildet, liefert unser Meinung nach das beste Mittel der Wahl, um diese Core-Strategie sinnvoll umzusetzen. Als Beispiel bietet sich hier der FTSE All World UCITS ETF von Invesco als eine effiziente Auswahl an, um das zu anzuzielen. Der ETF ist eine Abbildung des FTSE All-World Index und ermöglicht eine breite Diversifikationsstrategie, da Wirtschaftsbereiche in allen relevanten Industrie- und Schwellenländern abgedeckt werden.

Quelle: Shutterstock/gopixa

Der ETF liefert Zugang zu mehr als 4000 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 49 Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Der ETF deckt rund 86 Prozent des gesamten globalen Aktienmarktes ab und lässt nur kleine Unternehmen und Unternehmen aus Frontier-Märkten außen vor - Frontier-Märkte sind Volkswirtschaften, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Der Index gewichtet jedes der 4000 Unternehmen anhand seiner Marktkapitalisierung, sodass die größten Unternehmen das höchste Gewicht im Index haben. Der ETF passt sich der Gewichtung des Index automatisch an, sodass Anleger keinen Handlungsbedarf haben und bequem die dynamischen Veränderungen des Marktes mitnehmen können.

Bei Aktien besteht jedoch weiterhin sowohl das unternehmerische Risiko als auch das generelle Finanzmarkt-Risiko, welches zu fallenden Kursen führt, wenn die Liquidität – beispielsweise aufgrund einer steigenden Verbraucherpreis-Inflation – durch entsprechende geldpolitische Maßnahmen aus dem System gezogen wird. Weiters besteht bei diesem Produkt das Risiko der Wertpapierleihe, das Schwellenmarktrisiko sowie das Aktienrisiko, insbesondere das Risiko eines Investments in China A – Aktien. Daher bietet sich neben der Core-Strategie aus Aktien eine Satelliten-Strategie mit zwei weiteren Vermögenswert-Kategorien an, um das Potenzial sowohl bei der Risikominderung als auch bei der Rendite zu optimieren.

Satelliten-Strategie 1: Gold

Gold ist seit Jahrtausenden ein bewährtes Mittel zur Wertspeicherung und potenziellen Krisen-Absicherung und hat eine entsprechende Reputation inne. In Krisenzeiten fliehen Marktteilnehmer oft in Gold als möglicherweise sicheren Parkplatz für Kapital. Gleichzeitig wirkt Gold als in seiner Anzahl limitierter Rohstoff sehr gut als Gegenpol für die wachsende Ausweitung der Geldmenge. Seit der Corona-Pandemie ist der Gold-Kurs enorm gestiegen. Während der Schwäche-Phase in 2022 konnte Gold seinen Wert verteidigen. Seit einigen Monaten befindet Gold sich in einem anhaltenden Bullenmarkt, da sowohl die Sorge vor einer Rezession als auch die möglichen Auswirkungen einer weiteren Runde geldpolitischer Lockerung als Antwort eingepreist werden – mit allen dadurch entstehenden inflationären Folgen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt natürlich nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Shutterstock/KanawatTH

Ein Beispiel für ein Instrument zur effizienten Umsetzung dieser Satelliten-Strategie für das eigene Portfolio stellt der Invesco Physical Gold ETC dar. Dieser ETC bildet die Wertentwicklung des Spot-Goldpreises durch mit physischem Gold besicherte Zertifikate ab. Diese sind durch Goldbarren abgesichert, die im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London lagern. Die Zertifikate werden von der irischen Gesellschaft Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP) ausgegeben und verwaltet.

Die Rendite ergibt sich aus dem Halten von Goldbarren, die täglich nach dem Goldfixing-Preis der London Bullion Market Association (LBMA) bewertet werden. Ein „Swing-Ansatz“ sorgt dafür, dass die Barren auf einem separaten Sicherungskonto den Zertifikaten vollständig entsprechen.

Satelliten-Strategie 2: Krypto-Assets

Neben Aktien als Core-Strategie und Gold als defensiver Satelliten-Position fehlt unserer Ansicht nach ein letzter Baustein, um die Gesamt-Strategie bestmöglich auf die neuen Herausforderungen am Markt auszurichten. Die Welt wird digitaler und die wachsenden systemischen Risiken durch eine ausufernde Geld- und Fiskalpolitik vieler Länder, sowie veralteter Infrastrukturen im traditionellen Finanzsystem lässt eine Alternative immer wichtiger werden.

Hier rückt die Blockchain-Technologie ins Rampenlicht. Dabei handelt es sich um eine neue Art von Infrastruktur, die in der zunehmend digitaler werdenden Welt technologisch konkurrenzfähig ist. Dezentrale, in Echtzeit funktionierende und länderübergreifende Transaktionen von echten Vermögenswerten sind das notwendige Puzzleteil, damit die Welt den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung gehen kann. Die drastisch steigende Adaption von Krypto-Vermögenswerten und eine rasant wachsende Krypto-Industrie zeigen, dass Bitcoin, Ethereum und Co. gekommen sind, um zu bleiben. Aufgrund des immer noch frühen Stadiums besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Um ein breit diversifiziertes Investment in diesen vollkommen neuen Sektor so einfach wie möglich umzusetzen, bietet sich auch hier eine Allrounder-Lösung an, die mit lediglich einem Wert in das eigene Portfolio integriert werden kann. Der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc zum Beispiel bildet die Nettogesamtrendite des CoinShares Blockchain Global Equity Index abzüglich Gebühren nach. Der Fonds investiert in globale Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die bereits am Blockchain-Ökosystem beteiligt sind oder künftig beteiligt sein könnten, und spiegelt das Wachstumspotenzial der Blockchain-Technologie wider.

Quelle: Shutterstock/PAJDJW

Große Positionen in Branchen-Vorreiter wie MicroStrategy, MetaPlanet oder Coinbase liefern eine indirekte Partizipation in das Gesamtpotenzial der Branche, ohne die Notwendigkeit von technischem Knowhow bezüglich Wallets oder generell dem in vielen Teilen noch recht komplizierten Umgang mit der Blockchain-Welt.

Eine zeitgemäße Core-Satellite-Strategie als Antwort auf heutige Markt-Herausforderungen

Die Kombination aus diesen drei Investment-Produkten kann als Beispiel für eine vollumfängliche Portfolio-Strategie dienen, die anhand der Gewichtung der jeweiligen Positionen unkompliziert an das individuelle Risiko-Profil angepasst werden kann, wobei der Gold-Anteil des Invesco Physical Gold ETC ein defensives Gewicht darstellt, während der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc das Rendite-Potenzial durch mehr Risiko erhöht. Der Core-Ansatz durch den FTSE All World UCITS ETF stellt ein ausgewogenes Fundament für das Portfolio dar.

Da diese gut diversifizierte Gesamt-Strategie sich durch lediglich drei Positionen umsetzen lässt, bieten sich weitere Vorteile durch ein einfaches Portfolio-Management und eine geringe Gebührenstruktur. Zudem besteht die Möglichkeit, das Portfolio bei Bedarf durch weitere Satelliten-Ansätze ohne viel Aufwand weiter auszubauen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie direkt beim Anbieter Invesco:

