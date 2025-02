EQS-News: Rentschler Biopharma ernennt Patrick Meyer zum Global Head of Business Development

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Patrick Meyer zum Global Head of Business Development



20.02.2025

Laupheim (Deutschland), 20. Februar 2025 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Beförderung von Dr. Patrick Meyer zum Global Head of Business Development (BD) mit sofortiger Wirkung bekannt. In seiner neuen Position wird Dr. Meyer das gesamte BD-Team leiten und die globale kommerzielle Strategie des Unternehmens vorantreiben. Diese Beförderung unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf die Förderung interner Talente und die Sicherstellung reibungsloser Abläufe für Kunden. Dr. Meyer wird Mitglied des Executive Committee und berichtet direkt an den CEO, Benedikt von Braunmühl.

„Wir freuen uns sehr, dass Patrick Meyer diese Schlüsselrolle übernimmt“, sagte Benedikt von Braunmühl, CEO von Rentschler Biopharma. „Patricks tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden, gepaart mit seinem umfassenden strategischen Wissen über unser operatives Geschäft und unser Dienstleistungsportfolio, positioniert ihn perfekt für die globale Leitung unserer Business Development-Abteilung. Seine Fähigkeit, langfristige Partnerschaften aufzubauen, und sein vorausschauender Führungsstil werden uns entscheidend dabei helfen, unser Geschäft weiter auszubauen und innovative Ideen in lebenswichtige Biopharmazeutika zu übertragen“.

Patrick Meyer, Global Head of Business Development bei Rentschler Biopharma, kommentierte: „In der biopharmazeutischen Industrie ist Innovation nicht das oberste Ziel – sie ist eine Chance, Leben zu verändern. Bei Rentschler Biopharma sind wir bestrebt, nachhaltig Nutzen zu stiften - durch enge strategische Partnerschaften, ein tiefes Verständnis komplexer Moleküle, innovative Ansätze und Kundenbeziehungen auf Augenhöhe. In meiner neuen Rolle werde ich mich weiterhin darauf konzentrieren, die Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu entwickeln, die für sie und die Menschen, die auf diese bahnbrechenden Therapien angewiesen sind, einen bedeutenden Beitrag leisten.“

Dr. Meyer ist seit über acht Jahren Teil des Teams von Rentschler Biopharma, zuletzt als Global Head BD Sales and Alliance Management. In dieser Funktion betreute er erfolgreich das globale Business Development sowie Key Accounts. Darüber hinaus arbeitete er eng mit dem Alliance Management Team zusammen und konzentrierte sich in diesem Zusammenhang auf die strategischen CDMO-Kooperationen und Partnerschaften des Unternehmens, um hochwertige integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anzubieten.



Treffen Sie Rentschler Biopharma auf der DCAT Week in New York, 17. bis 20. März 2025

Benedikt von Braunmühl, CEO; Christiane Bardroff, COO; Tom Roberts, Präsident von Rentschler Biopharma Inc. und General Manager U.S.; Patrick Meyer, Global Head of Business Development; sowie das gesamte U.S. Business Development Team werden an der DCAT Week, dem wichtigsten Treffen für Unternehmen, die in der globalen Wertschöpfungskette der biopharmazeutischen Produktion tätig sind, teilnehmen. Das Team von Rentschler Biopharma ist vor Ort und spricht darüber, wie es Kunden von der Entwicklung bis zur Marktreife unterstützt. KontaktierenSie unser Team, um mehr über die integrierten Dienstleistungen und erstklassigen Lösungen von Rentschler zu erfahren, die dazu beitragen, Medizin voranzutreiben, um Leben zu schützen.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

MC Services AG

Eva Bauer



Telefon: +49-89-210228-0

