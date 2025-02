EQS-News: Dr. Emmerich Schiller wird Vorstandsmitglied der RENK Group AG

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Emmerich Schiller wird Vorstandsmitglied der RENK Group AG



Augsburg, 21. Februar 2025 – Der Aufsichtsrat der RENK Group AG hat den promovierten Ingenieur Dr. Emmerich Schiller mit Wirkung zum 1. März 2025 als COO in den Vorstand berufen und setzt damit auf Kontinuität in der Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Dr. Schiller ist bereits seit dem 1. Februar 2024 Mitglied der Geschäftsführung der RENK GmbH. Seither verantwortet er erfolgreich die Bereiche Produktion, Supply Chain Management und Human Resources der RENK Group weltweit. Diese Aufgaben wird er auch in seiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied weiterführen.

Vor seinem Wechsel zu RENK war er über 30 Jahre überwiegend in der Automobilindustrie tätig, u.a. als Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-Benz G GmbH, als Mitglied der Geschäftsführung bei der Mercedes-AMG GmbH und in verschiedenen Managementfunktionen hauptsächlich im Operationsumfeld.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Dr. Emmerich Schiller im Vorstand“, so Claus von Hermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group AG. „Die effiziente Ausbringung des wachsenden Auftragsbestands ist ein zentraler Faktor für das weitere Wachstum von RENK. Herr Dr. Schiller hat im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Leidenschaft für Operations genau die Kompetenzen mitbringt, die wir auf Ebene eines Vorstands benötigen, um das weitere Wachstum nachhaltig voranzutreiben.“

„Ich freue mich sehr darauf, nun auch aus dem Vorstand heraus die weitere Transformation und die Zukunft von RENK gemeinsam mit einem starken Team zu gestalten“, so Dr. Emmerich Schiller.

Über RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Die RENK Group AG ist seit 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit 9. Mai 2024 Mitglied des SDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://renk.com

Haftungsausschluss

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Kontakt:

Fabian Klee

Head of Corporate Communications und Unternehmenssprecher

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

+49(0)160 7154647

