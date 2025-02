ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Just Eat Takeaway auf 'Hold'; Ziel auf 20,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Just Eat Takeaway von 22,50 Euro auf das Niveau der Prosus-Übernahmeofferte von 20,30 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne stufte die Papiere daraufhin am Montagabend von "Buy" auf "Hold" ab. Er sieht sehr gute Erfolgschancen für die Offerte. Seine Schätzungen passte er auch an die außerdem veröffentlichten Jahreszahlen an./ag/gl

