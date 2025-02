Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Ihr habt euch die Aktie von Hims & Hers gewünscht.

Ein alter Bekannter, der bereits zwei Mal bei Chartzeit thematisiert wurde. Jedes Mal mit einem sehr bullishen Ausblick. Zu Recht wie sich zeigte, hat die Aktie allein von Anfang das Jahres bis zum 19. Februar rund 180 Prozent zugelegt.

Allerdings hat sich dieses Momentum nun jäh umgekehrt. In vier Tagen hat die Aktie rund 50 Prozent verloren, allein seit den Quartalszahlen gestern mehr als 25 Prozent. Aber warum? Die Zahlen waren gewohnt solide, der Ausblick lag klar über den Erwartungen. Lediglich die Margen waren etwas schwächer als erwartet. Aber das wirklich große Problem liegt im Bereich GLP-1. Der Mangel an Semaglutid wurde am Freitag von der FDA aufgehoben. Seiher crasht die Aktie. Martin zeigt anhand der Zahlen, ob das berechtigt ist.