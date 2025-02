OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer liefert im Geschäftsjahr 2024 trotz ...

Gerresheimer liefert im Geschäftsjahr 2024 trotz widriger Marktbedingungen solide Ergebnisse Düsseldorf (ots) - Gerresheimer liefert im Geschäftsjahr 2024 trotz widriger Marktbedingungen solide Ergebnisse - Organisches Wachstum: Umsatz +2,9 %, Adjusted EBITDA +4,1 % - Lagerbestandseffekte bei Injektionsfläschchen teilweise kompensiert durch starkes Wachstum bei Medical Devices - Umsetzung der Wachstumsstrategie: Kapazitätserweiterungen und höherer Umsatzanteil von Lösungen für Biopharmazeutika - Bormioli Pharma trägt ab 2025 erheblich zu Umsatz und Adjusted EBITDA bei, Integration schreitet voran Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter sowie globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 ein solides Ergebnis und ist erneut profitabel gewachsen. Der Umsatz erreichte 2.035,9 Mio. Euro (2023: 1.990,5 Mio. Euro), das Adjusted EBITDA erreichte 419,4 Mio. Euro (2023: 404,5 Mio. Euro). Organisch wuchs der Umsatz um +2,9 % und das Adjusted EBITDA um +4,1 %. Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich auf 20,6 % (2023: 20,3 %). Der Geschäftsbereich Plastics & Devices profitierte vom starken Wachstum bei Medical Devices und konnte damit die Auswirkungen der Lagerbestandseffekte im Geschäft mit Injektionsfläschchen im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass zum Teil kompensieren. Im vierten Quartal 2024 gab es erste Anzeichen einer Markterholung im Geschäft mit Injektionsfläschchen, aber die Auswirkungen der Lagerbestandseffekte bei Kunden belasteten die Ergebnisse des Geschäftsbereichs Primary Packaging Glass im gesamten Geschäftsjahr 2024. Bormioli Pharma wird ab dem Geschäftsjahr 2025 einen wesentlichen Beitrag zu den Umsatzerlösen und zum Adjusted EBITDA der Gruppe leisten, während die Integration in die Gerresheimer Gruppe bereits in vollem Gange ist. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die kombinierte Unternehmensgruppe einschließlich Bormioli Pharma nun ein organisches Umsatzwachstum von 3-5 % im Vergleich zu den kombinierten Pro-forma-Zahlen des Vorjahres. Die Adjusted EBITDA-Marge soll sich auf rund 22 % weiter verbessern. Die Gruppe erwartet in den nächsten Jahren ein profitables Wachstum durch die konsequente Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. "2024 war geprägt von temporären Markteffekten in einem unserer Teilmärkte", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Unsere langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben positiv. Mit der Akquisition von Bormioli Pharma haben wir unser Produktportfolio erweitert und die Basis für neue, integrierte High Value Solutions aus Kunststoff geschaffen. All dies wird dazu beitragen, unser profitables Wachstum in den nächsten Jahren fortzusetzen." Plastics & Devices: Deutliches Wachstum mit verbesserter Marge Der Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte im Geschäftsjahres 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 1.141,3 Mio. Euro (2023: 1.065,1 Mio. Euro). Organisch wuchs der Umsatz um 8,0 %. Haupttreiber für diese positive Entwicklung war die starke Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen. Auch die Nachfrage nach Containment-Lösungen aus Kunststoff lag weiterhin auf hohem Niveau. Das Adjusted EBITDA erreichte 293,7 Mio. Euro (2023: 270,0 Mio. Euro). Organisch wuchs das Adjusted EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,8 %. Der Geschäftsbereich steigerte darüber hinaus die Adjusted EBITDA-Marge auf 25,7 % (2023: 25,3 %). Die positive Entwicklung wurde durch einen höheren Anteil speziell zugeschnittener Lösungen für Biopharmazeutika vorangetrieben, darunter GLP-1-Präparate zur Behandlung z. B. von Adipositas. Primary Packaging Glass: Lagerbestandseffekte schwächen sich ab Im 4. Quartal 2024 wurden erste Anzeichen einer Markterholung sichtbar, die Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass war jedoch im Geschäftsjahr 2024 noch deutlich von Lagerbestandseffekten bei Pharma-Kunden insbesondere im Bereich der Standard-Injektionsfläschchen ("Bulk Vials") beeinflusst. Die Umsatzerlöse erreichten 898,6 Mio. Euro (2023: 927,3 Mio. Euro). Sie lagen damit organisch 2,6 % unter dem Vorjahreszeitraum. Das Adjusted EBITDA betrug 177,2 Mio. Euro (2023: 182,5 Mio. Euro). Organisch lag das Adjusted EBITDA 2,4 % unter der Vorjahresperiode. Die Adjusted EBITDA-Marge blieb mit 19,7 % stabil (2023: 19,7 %). Gerresheimer geht davon aus, dass sich die Lagerbestandseffekte bei Standard-Injektionsfläschchen im Laufe des Jahres 2025 weiter abschwächen werden. Hohe Dividendenkontinuität - Dividendenvorschlag von 1,25 Euro Das bereinigte Konzernergebnis der Gerresheimer stieg im Geschäftsjahr 2024 auf 164,6 Mio. Euro (2023: 158,0 Mio. Euro). Das Adjusted EPS stieg währungsbereinigt auf 4,67 Euro (2023: 4,62 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 erneut eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 26,0 %. Der Dividendenvorschlag liegt damit im Rahmen der Ausschüttungsspanne von 20 bis 30 %. Bormioli Pharma - neue Kategorie von High Value Solutions aus Kunststoff durch Systemintegration Anfang Dezember 2024 konnte Gerresheimer die Akquisition der Bormioli Pharma Gruppe erfolgreich abschließen. Damit wird Bormioli Pharma ab dem Geschäftsjahr 2025 im Gerresheimer-Konzern voll konsolidiert. Die Integration des Unternehmens ist für Gerresheimer eines der Fokusthemen im Geschäftsjahr 2025, um die Chancen des erweiterten Produktportfolios und die Möglichkeiten der Systemintegration für neue High Value Solutions aus Kunststoff zu nutzen. Die Akquisition ermöglicht außerdem die Bildung eines eigenständigen globalen Moulded Glass Powerhouse. Profitables Wachstum in den Folgejahren erwartet Vor dem Hintergrund des starken Wachstums bei Systemen und Lösungen für Biopharmazeutika, der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsprojekte in diesem Bereich und des erweiterten Portfolios von High Value Solutions rechnet Gerresheimer in den nächsten Jahren mit profitablem Wachstum. Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (organisch) - Umsatzwachstum: 3-5 % - Adjusted EBITDA-Marge: rund 22 % - Adjusted EPS-Wachstum: hoher einstelliger Prozentbereich Mittelfristige Prognose (organisch) - Umsatzwachstum: 8-10 % CAGR - Adjusted EBITDA-Marge: 23 - 25 % - Adjusted EPS-Wachstum: >= 10 % CAGR