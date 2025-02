ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt nach Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die im SDax notierten Sixt-Aktien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden vierten Quartal des Autovermieters. Allerdings habe das Vorsteuerergebnis die Erwartungen etwas verfehlt. Die Ziele für 2025 entsprächen den Erwartungen. Angesichts der bislang unterdurchschnittlichen Kursentwicklung rechnet er nun mit einer leicht positiven Aktienreaktion./ck/gl

