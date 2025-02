EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Verbraucher zu Beginn des Jahres gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten im Januar auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,6 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Dezember hatte die Inflationserwartung noch bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich dagegen nicht verändert. In dieser Betrachtung wurde im Januar den Angaben zufolge weiter mit einer Inflation von 2,4 Prozent gerechnet.

Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen.

Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB. Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Januar bei 2,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt ein mittelfristiges Inflationsziel von zwei Prozent an.

Die EZB hatte auf der Zinssitzung im Januar die Leitzinsen erneut gesenkt. Auf der nächsten Zinssitzung in der kommenden Woche wird am Markt eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet./jkr/jsl/stk