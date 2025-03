Deutsche Anleihen: Bund-Future sinkt nach Einbruch am Vortag weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sinken die Kurse wegen der Aussicht auf ein historisches Finanzpaket der künftigen Bundesregierung mit sehr hohen neuen Schulden weiter. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Donnerstag im frühen Handel um 0,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Herbst 2023.

Der Bund-Future knüpfte damit an die kräftigen Verluste am Vortag an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war im Gegenzug sprunghaft um 0,29 Prozentpunkte auf 2,77 Prozent gestiegen. Zeitweise kletterte die Rendite bis auf 2,79 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit November 2023. Es war der stärkste Zinsschub seit 1990.

Auch in den übrigen Staaten der Eurozone legten die Renditen deutlich zu./zb/jha/