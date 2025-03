Baerbock: 'Putin kann man nicht über den Weg trauen'

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf eine Waffenruhe als einen möglichen Wendepunkt bezeichnet. "Klar ist jetzt: Putin ist am Zug. Ebenso klar ist: Putin kann man nicht über den Weg trauen", sagte die Grünen-Politikerin in Berlin vor der Abreise zu einem Treffen der Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien in Kanada.

Ein Vorschlag für eine Waffenruhe bedeute nicht, dass es derzeit keine Zerstörung von russischer Seite gebe. "In diesen Momenten fliegen weiter Raketen und Drohnen", sagte Baerbock. Der russische Präsident müsse seine Aggression jetzt einstellen.

Frieden für die Ukraine werde es nur durch Stärke geben, sagte sie. "Entsprechend ist es ein wichtiger Schritt, dass die Amerikaner erneut die militärische Unterstützung wieder aufnehmen." Die ukrainische Delegation hatte bei den Gesprächen in Dschidda am Dienstag ihre Bereitschaft erklärt, einer sofortigen 30-tägigen umfassenden Waffenruhe zuzustimmen./cn/DP/ngu