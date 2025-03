GNW-News: Tecan gibt Finanzresultate für 2024 bekannt und stärkt die operative Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Umfeld

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG Tecan gibt Finanzresultate für 2024 bekannt und stärkt die operative Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Umfeld Finanzresultate für das Gesamtjahr 2024 - Highlights * Umsatz von CHF 934.3 Mio. (2023: CHF 1'074.4 Mio.), -13.0% in Schweizer Franken bzw. -11.5% in Lokalwährungen; Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr um 11.3% in Lokalwährungen * Umsatzrückgang hauptsächlich aufgrund des schwachen Instrumentengeschäfts mit Biopharma-Unternehmen weltweit und der allgemeinen Marktschwäche in China * Bereinigtes EBITDA von CHF 164.4 Mio. (2023: CHF 220.6 Mio.), bereinigte EBITDA-Marge erreicht 17.6% (2023: 20.5%) * Margenrückgang durch geringeres Verkaufsvolumen, teilweise ausgeglichen durch Kostensenkungsmassnahmen * Bereinigter Reingewinn von CHF 103.1 Mio. (2023: CHF 164.4 Mio.), bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 8.08 (2023: CHF 12.88) * Antrag auf eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie * Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 148.5 Mio. (2023: CHF 160.6 Mio.), Cash Conversion auf 100.0% des ausgewiesenen EBITDA erhöht (2023: 77.5%) Operative Leistungen 2024 * Betriebliche Widerstandsfähigkeit durch Kostensenkungsinitiativen gestärkt bei gleichzeitiger Ausweitung der globalen Geschäftstätigkeit und der kommerziellen Reichweite * Innovation im Life Sciences Business vorangetrieben durch die Einführung neuer Produkte und digitaler Angebote * Weitere Stärkung des Partnering Business durch neue Produkte und erweiterte Projektpipeline mit dem Ziel, die Zahl der Projektabschlüsse für Synergence, Cavro und Paramit zu verdoppeln * Nachhaltigkeitsinitiativen weiterentwickelt durch ausgebautes Risikomanagement, externe Prüfung der Daten und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien Männedorf, Schweiz, 12. März 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die vollständigen geprüften Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2024 bekannt und unterstrich ihre Anstrengungen, die operative Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen zu verbessern. Das Unternehmen gab auch seinen kurzfristigen Finanzausblick für 2025 bekannt. Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Tecan befindet sich in einem schwierigen Marktumfeld, das durch reduzierte Investitionen in den Zielmärkten gekennzeichnet ist. Dies führt zu einer tieferen Nachfrage in unseren beiden Geschäftssegmenten, dem Life Sciences Business und dem Partnering Business. Diese Herausforderungen wurden durch die allgemeine Marktschwäche in China und spezifische kundenbezogene Faktoren noch verstärkt. Als Reaktion darauf haben wir ein umfassendes Kostensenkungsprogramm umgesetzt und unsere globalen Aktivitäten optimiert, um unsere führende Position zu stärken. Die langfristigen Trends im Gesundheitswesen bleiben unverändert: Von der Life- Science-Forschung bis zu klinischen Anwendungen sind Automatisierung und Innovation entscheidend für die Skalierung von Gesundheitslösungen in Forschung, klinischer Diagnostik und Medizintechnik. Dies ist angesichts steigender Gesundheitskosten besonders wichtig und kommt letztlich den Menschen weltweit zugute. Mit unserem engagierten Team treiben wir spannende Innovationen voran. Wir freuen uns darauf, in beiden Geschäftssegmenten vielversprechende neue Produkte auf den Markt zu bringen, so dass wir gut aufgestellt sind, um von der Markterholung zu profitieren, sobald die Bedingungen sich verbessern.» Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2024 Der Auftragseingang für das Gesamtjahr 2024 belief sich auf CHF 903.6 Mio. (2023: CHF 1'028.1 Mio.). Dies entspricht gegenüber Vorjahr einem Rückgang von 12.1% bzw. 10.5% in Lokalwährungen. Das Segment Partnering Business wurde durch ein verändertes Bestellverhalten der OEM-Kunden beeinflusst: Nachdem sie im Jahr 2023 grössere, langfristige Aufträge getätigt hatten, erteilten sie 2024 vermehrt kleinere, regelmässige Aufträge, da sich die Unterbrechungen in der Lieferkette normalisiert hatten. Das Geschäftssegment Life Sciences Business verzeichnete im zweiten Halbjahr 2024 in Lokalwährungen ein moderates Wachstum des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt ging der Auftragseingang der Gruppe in der zweiten Jahreshälfte um 11.2% in Lokalwährungen zurück. Im Jahr 2024 führten tiefere Investitionen im Biopharma-Sektor zu einer rückläufigen Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung, was sich sowohl auf das Life Sciences Business als auch auf das Partnering Business auswirkte. Darüber hinaus beeinflusste eine allgemeine Marktschwäche in China sowohl die Direktverkäufe als auch das indirekte Geschäft über globale OEM- Kunden negativ. Im Partnering Business wurde die Umsatzentwicklung zusätzlich durch spezifische kundenbezogene Faktoren gehemmt, einschliesslich normalisierter Bestellungen durch einen Schlüsselkunden, der 2023 seine Lagerbestände wieder aufgefüllt hatte. Infolgedessen verringerte sich der ausgewiesene Umsatz von Tecan im Geschäftsjahr 2024 um 13.0% in Schweizer Franken und belief sich auf CHF 934.3 Mio. (2023: CHF 1'074.4 Mio.). In Lokalwährungen lag der Umsatz um 11.5% unter dem Vorjahreszeitraum und entsprach damit dem revidierten Umsatzausblick vom Oktober 2024, der einen Rückgang von 12-14% prognostiziert hatte. Im zweiten Halbjahr sank der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12.3% in Schweizer Franken und um 11.3% in Lokalwährungen. Diese Kennzahlen wurden bereits in der Medienmitteilung vom 8. Januar 2025 bekannt gegeben. Das bereinigte EBITDA(1 )(Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) lag bei CHF 164.4 Mio. (2023: CHF 220.6 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge sank auf 17.6% des Umsatzes (2023: 20.5 %) und entsprach damit dem revidierten Ausblick von 16-18%. Der Rückgang ist in erster Linie auf den rückläufigen Umsatz zurückzuführen, da die Rentabilität in hohem Masse volumenabhängig ist. Die Rentabilität wurde jedoch durch ein umfassendes Kostensenkungsprogramm gestützt. Wechselkursschwankungen der wichtigsten Währungen gegenüber dem Schweizer Franken wirkten sich mit rund 40 Basispunkten negativ auf die Marge aus. Der bereinigte Reingewinn(2 )belief sich 2024 auf CHF 103.1 Mio. Der Vorjahreswert von CHF 164.4 Mio. war durch einen einmaligen positiven Effekt im Zusammenhang mit Übergangsmassnahmen aus der Schweizer Steuerreform erheblich gesteigert worden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erreichte CHF 8.08, verglichen mit CHF 12.88 CHF im Jahr 2023. Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit betrug 148.5 Mio. CHF (2023: CHF 160.6 Mio. CHF). Die Cash Conversion verbesserte sich auf 100.0% des ausgewiesenen EBITDA (2023: 77.5%). Dank des soliden Cashflow-Managements erhöhte sich die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe) per 31. Dezember 2024 auf CHF 153.7 Mio.2024 (31. Dezember 2023: CHF 112.6 Mio.). Informationen nach Geschäftssegmenten Life Sciences Business (Endkundengeschäft) Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte im Jahr 2024 CHF 397.0 Mio. (2023: CHF 451.8 Mio. bzw. CHF 442.1 Mio. in Lokalwährungen), was einem Rückgang von 12.1% in Schweizer Franken und 10.2% in Lokalwährungen entspricht. Geringere Investitionen in der Biopharma-Industrie weltweit sowie bei staatlichen und akademischen Kunden in den USA führten zu einer tieferen Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung. Darüber hinaus wirkte sich die Marktschwäche in China negativ auf die Nachfrage aus; das angekündigte Konjunkturprogramm gab im Jahr 2024 keinerlei Impulse. Vielmehr veranlasste es einige Kunden sogar dazu, Bestellungen aufzuschieben, während sie auf Finanzierungsentscheidungen warteten. Günstigere Entwicklungen im Life Sciences Business zeigten sich jedoch, indem sich die Verkäufe von Verbrauchsmaterialien nach der Pandemie erholten, sowie in einem soliden Servicegeschäft, das aus einer höheren installierten Basis von Instrumenten resultierte. Dazu kam eine anhaltend starke Nachfrage nach neu eingeführten Produkten, insbesondere durch Unternehmen der genomischen Diagnostik. Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien stiegen auf 57.6% des Segmentumsatzes (2023: 52.8%). In der zweiten Jahreshälfte sank der Umsatz gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 5.0% in Lokalwährungen, nachdem er in der ersten um 15.5% zurückgegangen war. Im Vergleich des zweiten Halbjahres 2024 mit dem ersten wuchs der Umsatz des Geschäftssegments um 13.6% in Lokalwährungen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 erreichte das Segment Life Sciences Business im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein moderates Wachstum des Auftragseingangs in Lokalwährungen, was zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von leicht über 1 für das Gesamtjahr führte. Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) erreichte CHF 39.5 Mio. (2023: CHF 84.4 Mio.). Die ausgewiesene Betriebsrendite sank auf 9.8% des Umsatzes (2023: 18.3%), dies vor allem aufgrund des Volumeneffekts, der zu negativen Skaleneffekten führte. Massnahmen zur Kostenkontrolle trugen dazu bei, die Auswirkungen des geringeren Absatzvolumens und der ungünstigen Wechselkurseffekte abzumildern. Das bereinigte EBITDA(3 )(Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) für dieses Segment betrug CHF 79.1 Mio. (2023: CHF 105.5 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 19.6% des Umsatzes (2023: 22.9%). Partnering Business (OEM-Geschäft) Das Partnering Business erzielte 2024 einen Umsatz von CHF 537.3 Mio. (2023: CHF 622.6 Mio. bzw. CHF 613.1 Mio. in Lokalwährungen), was einem Rückgang von 13.7% in Schweizer Franken und 12.4% in Lokalwährungen entspricht. Wie erwartet verzeichnete Tecan im Berichtsjahr in diesem Segment keine nennenswerten Umsätze aus der Weiterverrechnung von Materialkosten (2023: CHF 8.0 Mio.). Die geringere Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung wirkte sich auch negativ auf das Partnering Business aus. Sie beeinträchtigte sowohl das OEM-Komponentengeschäft als auch die Umsätze aus der Auftragsentwicklung und -fertigung von Life-Science-Instrumenten der Produktlinie Paramit. Ebenso wirkte sich die Marktschwäche in China auf das OEM-Komponentengeschäft der Cavro- Produktlinie aus. Sie schmälerte auch die Verkäufe von In-vitro- Diagnostiksystemen der Synergence((TM))-Produktlinie an grössere globale OEM- Kunden, die eine bedeutende Geschäftstätigkeit in China haben. Ausserhalb Chinas entwickelten sich die Verkäufe der Synergence -Produktlinie jedoch positiv, wobei die neu eingeführten Systeme einen grösseren Beitrag leisteten. Die Umsätze der Produktlinie Paramit, die auch Kunden im Medtech-Bereich hat, wurden durch zwei Faktoren negativ beeinflusst. Zum einen normalisierten sich 2024 die Nachfragemuster, nachdem Kunden im Jahr 2023 ihre Lagerbestände wieder aufgefüllt hatten, als die Unterbrechungen in der Lieferkette nachliessen; zum anderen gab es wie erwartet keine zusätzlichen Umsätze aus der reinen Weiterverrechnung von Materialkosten. Diese Auswirkungen zeigten sich spezifisch bei einem einzelnen Kunden und beinhalteten einen Modellwechsel, hingen also weniger mit den Bedingungen in den Endmärkten zusammen. All diese Faktoren wirkten sich in der zweiten Jahreshälfte deutlicher aus und trugen dazu bei, dass der Umsatz im Partnering Business um 15.9 % in Lokalwährungen zurückging. Der Auftragseingang im Partnering Business ging im Gesamtjahr etwas stärker zurück als der Umsatz, da die OEM-Kunden ihr Bestellverhalten anpassten. Sie gingen von grösseren, langfristigen Aufträgen im Jahr 2023 zu kleineren, regelmässigen Aufträgen im Jahr 2024 über, nachdem sich die Unterbrechungen in der Lieferkette normalisiert hatten. Trotz dieser Verschiebung blieb das Book- to-Bill-Verhältnis nahe bei 1. Das ausgewiesene Betriebsergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT) belief sich auf CHF 46.6 Mio. (2023: CHF 64.4 Mio.), während die ausgewiesene Betriebsrendite 8.7% des Umsatzes erreichte (2023: 10.3%). Ähnlich wie im Geschäftssegment Life Sciences Business waren die geringeren Verkaufsmengen und die daraus resultierenden negativen Skaleneffekte die wichtigsten Einflüsse, welche die Margenentwicklung hemmten. Das bereinigte EBITDA(3 )(Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) für dieses Segment betrug CHF 91.1 Mio. (2023: CHF 125.6 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 16.9% des Umsatzes (2023: 20.1%). Operative Leistungen 2024 Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit durch Kostensenkungsinitiativen bei gleichzeitiger Ausweitung der globalen Geschäftstätigkeit und der kommerziellen Reichweite Im Jahr 2024 stärkte Tecan die betriebliche Widerstandsfähigkeit durch die Umsetzung eines umfassenden Kostensenkungsprogramms und die weitere Optimierung der globalen Organisationsstruktur. Nach der erfolgreichen Verlagerung der Produktion von Cavro-Komponenten an die Standorte Morgan Hill (Kalifornien) und Penang (Malaysia) und der Schliessung des Standorts San Jose im Jahr 2023 verlagerte Tecan Ende 2024 den Standort für genomische Reagenzien von Redwood City an den expandierenden Campus in Morgan Hill. In Penang bestand Tecan erfolgreich eine umfassende FDA-Inspektion und legte damit eine solide Grundlage für die künftige Fertigung von Medizinprodukten, einschliesslich Geräten der Klasse 3. Eine erste Verlagerung der Fertigung von Medizinprodukten nach Penang wurde 2024 erfolgreich durchgeführt. Neben der Standortkonsolidierung konzentrierte sich Tecan auf die Optimierung der Lieferkette und die verstärkte vertikale Integration der Produktion, um die Fähigkeiten der Gruppe voll auszuschöpfen und Kostensynergien zu realisieren.Auf kommerzieller Ebene richtete Tecan 2024 ein Büro für den Direktvertrieb in Südkorea ein, indem das Unternehmen einen langjährigen Distributor in der Region erwarb. Zu dieser neuen Einheit gehören Teammitglieder mit über 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Tecan. Mit ihren wertvollen lokalen Kenntnissen tragen sie dazu bei, diesen wachsenden Markt noch besser bedienen zu können. Innovation und Produkteinführungen im Life Sciences Business Im Jahr 2024 entwickelte Tecan das Produktportfolio mit bedeutenden Markteinführungen in den Bereichen Genomik, Proteomik und Zellbiologie weiter. Beispiele sind das im Februar eingeführte Resolvex i300-Modul, das den Durchsatz in der Proteomik durch die Integration mit der Fluent(®)-Plattform erhöht, und der Spark Cyto 3D, der die Wirkstoffforschung durch die Analyse komplexer 3D- Zellmodelle unterstützt. Anlässlich des Capital Markets Day im Oktober 2024 gab Tecan einen ersten Einblick in Veya, eine Multiomik-Liquid-Handling-Workstation, welche die Laborautomation vereinfacht und die Produktivität steigert. Offiziell vorgestellt wurde Veya im Januar 2025 anlässlich der internationalen Konferenz der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) in San Diego, USA. Veya ermöglicht eine mühelose Automatisierung durch Überwindung der Haupthindernisse bei der Laborautomation. Tecan erweiterte zudem sein digitales Ökosystem mit der neuen Version der Analyseplattform Introspect, die den Einblick in die Betriebsabläufe und die Serviceeffizienz verbessert. Diese digitale Erweiterung kommt den Kunden in beiden Geschäftssegmenten zugute. Neue Produkte und eine umfangreiche Projektpipeline im Partnering Business Am Capital Markets Day 2024 erläuterte Tecan die starken Beziehungen im Partnering Business und die solide Projektpipeline in den drei Produktbereichen Synergence, Cavro und Paramit. Zu den Beispielen gehört die Zusammenarbeit von Tecan mit Illumina in der Synergence-Linie, die deren Expansion in die Multiomik mit der Entwicklung eines neuen Systems unterstützt. Über Paramit unterstützte Tecan THINK(®) Surgical beim Designtransfer und initiierte die Herstellung des TMINI(®)-Miniatur-Robotiksystems, des Wagens und der intelligenten Ladestation. Darüber hinaus stellt Paramit den Avive Connect AED her, einen innovativen und benutzerfreundlichen automatischen externen Defibrillator, der die Verbesserung der Überlebensraten bei plötzlichem Herzstillstand zum Ziel hat. Die Pipeline neuer Entwicklungsprojekte wurde durch gemeinsame Verkaufsaktivitäten von Synergence-, Cavro- und Paramit-Dienstleistungen weiter ausgebaut. Sie richten sich an Schlüsselkunden in den Life Sciences, der Labordiagnostik und dem Medtech-Bereich. Tecan hat sich zum Ziel gesetzt, den Abschluss neuer Projekte bis 2027 durch gemeinsame Verkaufsanstrengungen, einen gezielten Ansatz und strategisches Account Management zu verdoppeln. Weiterer Ausbau der Nachhaltigkeitsaktivitäten Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 von Tecan, der als Teil des Geschäftsberichts veröffentlicht wird, enthält eine Analyse der Klimarisikoszenarien, die den proaktiven Ansatz des Unternehmens zur Bewältigung von Transitions- und physischen Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel aufzeigt. In Vorbereitung auf die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) hat Tecan das entsprechende Datenmanagement in den Finanzbereich integriert. Zum ersten Mal führte die Revisionsstelle von Tecan eine Prüfung mit der wichtigsten Umwelt- und Sozialdaten für 2024 durch, welche mit einer eingeschränkten Prüfungsbescheinigung abgeschlossen wurde. Weitere Fortschritte erzielte Tecan bei der Verpflichtung zur Reduktion der Treibhausgasemissionen: 87% des eingekauften Stroms stammten im Berichtsjahr aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2025 wird Tecan den pragmatischen Ansatz für das Management von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit den definierten wesentlichen Themen fortsetzen. Antrag an die Generalversammlung für eine gleichbleibende Dividende Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2024 und der weiterhin positiven Geschäftsaussichten wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 18. April 2024 eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer. Ausblick Das allgemeine Marktumfeld zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung nach einem erheblichen Nachfragerückgang im Jahr 2024. Im Laufe des Jahres 2025 wird mit einer weiteren Verbesserung gerechnet. Allerdings sind neue politische Unsicherheiten hinzugekommen, darunter die angekündigten Kürzungen des Forschungsbudgets der National Institutes of Health (NIH) in den USA, welche die Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung weiter beeinträchtigen könnten. Für 2025 geht Tecan davon aus, dass das Jahr mit weiterhin schwächeren Marktbedingungen beginnen wird, wobei sich die Lage im weiteren Verlauf des Jahres verbessern könnte. Je nach Ausmass dieser Verbesserung im zweiten Halbjahr könnte sich der Markt für das Gesamtjahr leicht positiv entwickeln, getrieben von spezifischen Wachstumssegmenten wie dem Markt für klinische Diagnostik. In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen hat Tecan einen kurzfristigen Finanzausblick für das Jahr 2025 initiiert und erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen im ersten Halbjahr, mit einem schwächeren ersten Quartal und einer sequenziellen Verbesserung im zweiten Quartal. Die positiveren Aussichten für das zweite Halbjahr werden durch die gute Aufnahme neu eingeführter Produkte und Partnerschaften in beiden Geschäftssegmenten sowie durch zusätzliche Produkteinführungen im Jahr 2025 gestützt. Im Jahr 2024 hat Tecan mit der Umsetzung eines umfassenden Kostensenkungsprogramms und der Optimierung der globalen Organisation das Commitment für ein agiles Kostenmanagement angesichts von sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und Umsatzentwicklungen unter Beweis gestellt. Diese Anstrengungen sollen die Rentabilität sichern, ohne das Wachstumspotenzial des Unternehmens einzuschränken. Infolgedessen prognostiziert Tecan eine bereinigte EBITDA-Marge (ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und Integrationskosten) von 17.5-18.5% des Umsatzes. In der Prognose 2025 sind mögliche Übernahmen im Laufe des Jahres nicht berücksichtigt. Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem US-Dollar zu CHF 0.90. Tecan bestätigt auch den mittelfristigen Ausblick, in dem das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern. Berichte und Webcast Der vollständige Geschäftsbericht 2024 und der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurden ebenfalls heute veröffentlicht und können auf der Website des Unternehmens www.tecan.com (http://www.tecan.com)unter Investor Relations abgerufen werden. Tecan wird heute um 09:00 Uhr (MEZ) eine Analysten- und Medienkonferenz durchführen, um das Jahresergebnis 2024 zu diskutieren. Die Präsentation wird auch per Live-Audio-Webcast übertragen, den Interessierte unter www.tecan.com (http://www.tecan.com) unter Investor Relations abrufen können . Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt: Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 107 0613 (UK) Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613 Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einwählen. Wichtige kommende Termine * Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 10. April 2025 statt. * Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2025 wird am 12. Mai 2025 veröffentlicht. * Der Bericht zum ersten Halbjahr 2025 wird am 12. August 2025 veröffentlicht. * Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2025 wird am 13. Oktober 2025 veröffentlicht. (1 )Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 16.4 Mio.) aus. (2 )Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro Aktie für 2024 schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 16.4 Mio.) sowie die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (+CHF 19.0 Mio.) aus und wurde mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 13.6% berechnet. (3 )Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 6.4 Mio.) aus. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Segment Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 5.3 Mio.) aus. Über Tecan Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Für weitere Informationen: Tecan Group Martin Brändle Senior Vice President, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com) www.tecan.com (http://www.tecan.com) °