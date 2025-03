Aktien New York Schluss: Deutliche Verluste - Konjunktursorgen dominieren wieder

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben sich am Donnerstag die Wirtschaftssorgen mit Wucht zurückgemeldet. Darunter litten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte, die zur Wochenmitte noch einen weiteren Erholungsversuch im aktuellen Abwärtstrend unternommen hatten. Nach neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump ist die Angst vor einer Ausweitung des Zollkonfliktes der USA mit ihren Handelspartnern wieder gestiegen. Damit steuerten Anleger den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen an.

Der technologielastige Index Nasdaq 100 fiel am Donnerstag um 1,89 Prozent auf 19.225,48 Punkte. Zwischenzeitlich war er auf den tiefsten Stand seit September letzten Jahres abgerutscht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,39 Prozent auf 5.521,52 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,30 Prozent auf 40.813,57 Punkte./la/ngu