Kering ernennt Balenciaga-Kreativdirektor Gvasalia zu neuem Gucci-Chefdesigner

PARIS/FLORENZ (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Kering hat Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia zum neuen künstlerischen Leiter seiner strauchelnden Marke Gucci ernannt. Gvasalia, der seit 2015 den Stil bei Balenciaga verantwortet hat, solle ab Juli 2025 das Ruder bei den Italienern herumreißen, wie der LVMH-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Seine kreative Stärke sei "genau das, was Gucci braucht", sagte Kering-Chef Francois-Henri Pinault demnach.

Zuletzt verzeichnete Kering nach eigenen Angaben eine gute Nachfrage nach Balenciaga-Lederwaren, während der Umsatz von Gucci im Abschlussquartal auf vergleichbarer Basis um fast ein Viertel einbrach. Anfang Februar trennte sich dann das italienische Luxus-Modehaus Gucci dann von seinem Kreativdirektor Sabato De Sarno./ngu/la