Ölpreise geben etwas nach - IEA-Bericht belastet

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 70,55 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April fiel um 41 Cent auf 67,27 Dollar.

Im Handelsverlauf belasteten Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA). Der Interessenverband von westlichen Industriestaaten geht davon aus, dass der Zollstreit zwischen den USA und anderen Ländern die Weltwirtschaft belaste und die Nachfrage nach Rohöl bremse. Im laufenden Jahr sei damit zu rechnen, dass das globale Ölangebot um etwa 600 Millionen Barrel pro Tag über der Nachfrage liege, heißt es im Monatsbericht der IEA.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleibt die Sorge über mögliche Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Die Risiken würden weiter bestehen bleiben, da mögliche Zölle den Ausblick für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft trüben, heißt es von Anlagestrategen beim Handelshaus Saxo.

Zuletzt eskalierte der Zollstreit zwischen den USA und Kanada. Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind kanadische Gegenzölle in Kraft getreten./jkr/jsl/ngu